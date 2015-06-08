格林大华期货：上期有色金属指数跌向谷底，下游需求仍未恢复

目前来看，在美元指数前期摸高至100一线后，一季度一系列令人失望的美国经济数据延缓了加息预期，导致美元走弱。但我们认为，一方面，美元指数回调或只是技术层面的回调，美国收紧货币政策只是时间和节奏的变化，美元指数后期仍有望再上100上方。另一方面，由于美国的消费结构，油价阶段性的反弹将直接推动美国通胀数据，二季度和三季度美国核心通胀数据将上涨，这也打破了美联储加息的最后一道屏障。由此，美元的上行趋势将压制有色金属价格。(完)