版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 08:56 BJT

《交易视点》台债料随美债殖利率弹升，但逢高料仍有买盘--元大宝来证

路透台北6月8日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，美国在上周五晚间所公布的非农就业数据亮眼，工作岗位增加28万，薪资也出现成长，带动指标10年期公债向上突破2.40%整数关卡，短券殖利率也出现出攀升情况，2年与10的利差扩大至168基点，终场10年期公债殖利率收在2.40%，较前一交易日上扬了9.3基点。

美国上周五公布非农就业数据优于预期，增强了市场对于FED将在今年9月采取升息动作的预期，除了美国就业市场出现摆脱第一季的低迷，德国央行也声称就业市场强劲及薪资上调让劳动者受益，提升了欧洲经济前景的展望，殴美公债2年与10年殖利率利差皆出现扩大状况，反映市场对升息的消化，持续观察欧美公债走势是否全面走空。

在台湾公债方面势必反应美国殖利率弹升状况，在幅度方面仍需视买盘力道而定，但有去化资金压力之下，预期买盘逢高承接意愿不会大幅退潮，有压缩殖利率的可能，本周二将有五年期公债300亿标售，预估得标利率仍因资金议题，不会较上次同期利率出现大幅度变化，得标区间落在1.02%-1.06%，预估本周十年增额券104/5期 年公债成交区间1.55%-1.63%，五年券104/9期 在1.02-1.07%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐