《交易视点》台债料随美债殖利率弹升，但逢高料仍有买盘--元大宝来证

路透台北6月8日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，美国在上周五晚间所公布的非农就业数据亮眼，工作岗位增加28万，薪资也出现成长，带动指标10年期公债向上突破2.40%整数关卡，短券殖利率也出现出攀升情况，2年与10的利差扩大至168基点，终场10年期公债殖利率收在2.40%，较前一交易日上扬了9.3基点。

美国上周五公布非农就业数据优于预期，增强了市场对于FED将在今年9月采取升息动作的预期，除了美国就业市场出现摆脱第一季的低迷，德国央行也声称就业市场强劲及薪资上调让劳动者受益，提升了欧洲经济前景的展望，殴美公债2年与10年殖利率利差皆出现扩大状况，反映市场对升息的消化，持续观察欧美公债走势是否全面走空。