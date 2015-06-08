《交易视点》台债料随美债殖利率弹升，但逢高料仍有买盘--元大宝来证

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月8日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，美国在上周五晚间所公布的非农就业数据亮眼，工作岗位增加28万，薪资也出现成长，带动指标10年期公债向上突破2.40%整数关卡，短券殖利率也出现出攀升情况，2年与10的利差扩大至168基点，终场10年期公债殖利率收在2.40%，较前一交易日上扬了9.3基点。
美国上周五公布非农就业数据优于预期，增强了市场对于FED将在今年9月采取升息动作的预期，除了美国就业市场出现摆脱第一季的低迷，德国央行也声称就业市场强劲及薪资上调让劳动者受益，提升了欧洲经济前景的展望，殴美公债2年与10年殖利率利差皆出现扩大状况，反映市场对升息的消化，持续观察欧美公债走势是否全面走空。
在台湾公债方面势必反应美国殖利率弹升状况，在幅度方面仍需视买盘力道而定，但有去化资金压力之下，预期买盘逢高承接意愿不会大幅退潮，有压缩殖利率的可能，本周二将有五年期公债300亿标售，预估得标利率仍因资金议题，不会较上次同期利率出现大幅度变化，得标区间落在1.02%-1.06%，预估本周十年增额券104/5期 年公债成交区间1.55%-1.63%，五年券104/9期 在1.02-1.07%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。