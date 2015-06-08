企业结盟：以色列施特劳斯扩大与中国海尔的净水设备合资企业

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透特拉维夫6月7日 - 以色列食品和饮料公司施特劳斯集团(Strauss Group) 旗下的施特劳斯净水公司(Strauss Water)同意扩大与中国海尔集团 的合资事业，将把海尔拥有的净水产品技术包含进来。
海尔将持有新合资企业青岛海施水设备公司(Qingdao HSW Health Water Appliance Co)的66%股权，施特劳斯净水公司持有34%股权。
为了完成施特劳斯净水公司对合资企业的34%持股，施特劳斯集团将向海尔支付3,100万谢克尔(800万美元)。施特劳斯净水公司拥有在2017年最多再购买合资企业15%股权的选择权，价格将根据合资企业的估值而定，但不会超过9,000万谢克尔。
青岛海施水设备公司2014年的营业收入为2.1亿谢克尔，较2013年增长67%。(完)
(编译 白云; 审校 孙茉莉)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。