《新兴市场重要经济事件预告》--6月8日-6月15日

伦敦--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长William Danvers等在Chatham House MENA Economies会议中发表演说。

加拿大蒙特利尔--美洲国际经济论坛(The International Economic Forum of the Americas)(至6月11日)。法国央行总裁诺亚等人出席。

马德里--国际货币基金组织(IMF)高级经济学家Sebastian Sosa出席IMF西班牙经济年度评估会议(1430)。

华盛顿--2015年经济合作暨发展组织(OECD)国际税务会议(International Tax Conference)(至6月11日)。

东京--国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏在IMF、日本财务省和亚洲开发银行主办的“高龄社会中为维系长期增长和持续性应采取的财政政策”论坛，致开幕词和主旨演讲(0100)。