《新兴市场重要经济事件预告》--6月8日-6月15日

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月8日(一)
伦敦--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长William Danvers等在Chatham House MENA Economies会议中发表演说。
加拿大蒙特利尔--美洲国际经济论坛(The International Economic Forum of the Americas)(至6月11日)。法国央行总裁诺亚等人出席。
马德里--国际货币基金组织(IMF)高级经济学家Sebastian Sosa出席IMF西班牙经济年度评估会议(1430)。
6月9日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行非利率决策会议。
6月10日(三)
华盛顿--2015年经济合作暨发展组织(OECD)国际税务会议(International Tax Conference)(至6月11日)。
东京--国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏在IMF、日本财务省和亚洲开发银行主办的“高龄社会中为维系长期增长和持续性应采取的财政政策”论坛，致开幕词和主旨演讲(0100)。
卢萨卡--非洲进出口银行第22届股东大会(至6月13日)。
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议(0730)。
布达佩斯--匈牙利央行公布5月利率会议之会议纪录(1200)。
6月11日(四)
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
利马--秘鲁央行公布利率决定。
圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2200)。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执行委员会会议(1000)。
萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。
6月12日(五)
约翰内斯堡--南非财长内内在经济研究局年会发表演讲，聚焦南非经济增长制约因素、税改及货币政策(0600)。
6月15日(一)
维也纳--奥地利央行召开主题为经济增长的长期前景的会议(至6月16日)。欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行执委普雷特等将发言。
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1030)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张涛)
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