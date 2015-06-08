《香港报摘》--其他报纸重要消息6月8日

**明报**

--新鸿基地产 前主席郭炳湘近年积极筹备自立门户，市场消息指出，郭炳湘今年初透过抵押手上的新地股份融资，为大展拳脚增添更多弹药。

--中国交通建设 副总裁孙子宇上周出席在澳门的国际基建高峰论坛时透露，拟与澳博 相关的公司组成合资，发展葡语系国家基建及共组基金。

**星岛日报**

--银河娱乐 副主席吕耀东称，过去10年澳门赌业以粗犷式、靠赌枱数量取胜来谷增长，现时市况大逆转，把客人由赌场带到消闲娱乐才是出路。

--本报发现，前海港货中心尚未开幕，内地民间已抢占商机，最近在前海和福田保税区都有商家开设大型跨境购物展示中心，数千尺展场放满荷兰和纽西兰奶粉、日本纸尿片和日韩护肤品，货品与香港售价相若。

**苹果日报**

--中国央行准许香港银行在境内的债券持仓经回购安排活化后调出境外使用，香港离岸人民币息率将不再因短期资金扯紧而抽高。银行界认为，目前内地仍有再减息及降准可能，故今年下半年，本地人民币定期存款息率有机会回落。

--招股前获得中粮基金入股的杏鲍菇生产商中国绿宝 ，今天起公开招股，集资最多7.7亿港元，净额将用于发展工业园和收购杏鲍菇种植场，预计18日挂牌上市。

**东方日报**

--政府提交政改方案予立法会的日子逼近。消息指金管局为确保银行体系稳定，近月再提示银行做好应变预案（BCP）准备，有银行五月已就“占中”检讨，亦乘势更新BCP下通报机制。

--股市牛气冲天，五月至今有八间中国房地产商配股及发债筹集近400亿港元，分析员预期，今年内房企削债进度将加快，负债比例下降的房企数目将较去年多。

**文汇报**

--中国A股能否纳入MSCI新兴市场指数 于本周三自有分晓，各大券商普遍认为，现时A股纳入MSCI的时机尚未成熟，料今次成功纳入的机会不大，同时亦认为明年成功的可能性会较大。

--新锐医药 宣布将于下周二（16日）正式由创业板转往主板上挂牌上市，股份代号为 。

**大公报**

--江山控股 将向绿能宝向集团旗下位于中国的光伏发电系统项目提供融资租赁服务，涉及金额为10亿元人民币，协议初步为期两年。（完）

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