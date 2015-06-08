全球金融：德债贴上风险标签，高波动性给“避险天堂”打上问号

**风险模型**

广受关注的10年期德债期货下跌近3%，创1999年欧元问世以来最大周度跌幅。本周德债重挫造成的涟漪扩散至整个固定收益市场。

Markit iTraxx Europe Crossover指数升至297个基点，为2月以来高点。该指数是衡量交投最活跃的低评级企业债整体违约风险的一个关键指标。

主权债市场的情况更加混乱，西班牙10年期公债较可比德债的风险溢价周四自本周初的144个基点缩窄至120个基点，意大利公债与德债之间的利差同样缩窄。

只要投资者认为德债波动性加剧是通缩担忧消退和经济复苏带来的结果，那么利差不大可能会大幅走阔。

欧洲央行要很久才会上调其近零利率，也许需要数年。正是近零利率导致债券收益率守在纪录低位--即便大涨之后，10年期德债收益率仍低于1%。

但同时，决策者以及越来越多的投资者着眼于政策可能回归类似常态的时点。

“鉴于过去几年债市波动率下降，且与股市的相关性增强，投资者的风险模型鼓励更大的‘隐藏’冒险行为，”AllianceBernstein的资产组合经理Daniel Loughney称。AllianceBernstein管理着2,500亿美元固定收益资产。

“这使得市场人士更容易受到波动率大幅上升的冲击，因此他们的风险模型现在将开始正常化。”