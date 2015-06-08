南华期货：郑商所易盛农期指数有望继续回升

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自6月8日的《期货日报》：
在5月经过一波大幅回调后，本周易盛农期指数继续反弹。截至6月5日，易盛农期指数报收于1083.06，周涨幅为0.52%，短期内1100点附近存在压力，
白糖在指数中占有重要地位，其在上周的强势表现带动易盛农期指数继续回升。国际糖业组织预期2015/2016年度全球糖供应短缺达到2390万吨，连续5年的供应过剩局面结束。整体来看，糖市在减产、进口管控、工业库存偏少、厄尔尼诺等消息的影响下，将维持一定的上涨热度。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。