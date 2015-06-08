南华期货：郑商所易盛农期指数有望继续回升

在5月经过一波大幅回调后，本周易盛农期指数继续反弹。截至6月5日，易盛农期指数报收于1083.06，周涨幅为0.52%，短期内1100点附近存在压力，

白糖在指数中占有重要地位，其在上周的强势表现带动易盛农期指数继续回升。国际糖业组织预期2015/2016年度全球糖供应短缺达到2390万吨，连续5年的供应过剩局面结束。整体来看，糖市在减产、进口管控、工业库存偏少、厄尔尼诺等消息的影响下，将维持一定的上涨热度。(完)