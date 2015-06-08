期货日报：下半年铜价将在纠结中下行

以下内容节选自6月8日的《期货日报》：

回顾2014年铜价的起伏节奏：一季度持续下跌，4—7月反弹吞没跌幅，下半年振荡走低才修复了跌势。今年的走势正重复着去年的故事，只是跌得更着急了一些，1月就完成了去年一个季度的跌幅，之后便是反弹，5月底跌势重启，时间点提前两个月。

需求旺季不旺，国内经济能否企稳存疑，美国经济复苏就业信号发出，这些都表明铜价处在下跌的时间点，笔者认同走弱的观点。但是跌势会否加速仍不能确定，毕竟国内旺季还未过去，夏季天气、铜矿干扰、炼厂检修、厄尔尼诺现象等因素还未显现，下半年铜价仍将在纠结中下行。(完)

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