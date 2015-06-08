版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 09:21 BJT

期货日报：政策将成中国玉米市场“引路者”，需求短期内难以改善

以下内容节选自6月8日的《期货日报》：

5月下旬到6月初，玉米期货主力1509合约放量大跌，价格从2500元/吨之上“跳水”下跌至2370元/吨的价格水平，短短10个交易日，跌幅达到130元/吨。需求孱弱、临储拍卖成交清淡，利空叠加效应在玉米价格上集中释放。

4月底，临储收购结束，我国玉米市场进入“需求”主导模式。然而，市场需求长时间难言好转，饲料需求、玉米深加工需求双双疲软，孱弱的需求无力承受高价的玉米。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐