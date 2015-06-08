期货日报：政策将成中国玉米市场“引路者”，需求短期内难以改善

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自6月8日的《期货日报》：
5月下旬到6月初，玉米期货主力1509合约放量大跌，价格从2500元/吨之上“跳水”下跌至2370元/吨的价格水平，短短10个交易日，跌幅达到130元/吨。需求孱弱、临储拍卖成交清淡，利空叠加效应在玉米价格上集中释放。
4月底，临储收购结束，我国玉米市场进入“需求”主导模式。然而，市场需求长时间难言好转，饲料需求、玉米深加工需求双双疲软，孱弱的需求无力承受高价的玉米。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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