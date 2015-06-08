版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 09:25 BJT

金属期市：伦铜持于六周低点附近，中国贸易数据稍后出炉

伦敦金属交易所(LME)铜库存减至315,125吨，为3月来最低，损及市场长期以来所认为今年将有大量过剩的看法。

8月沪铜 涨0.2%，至每吨43,130元人民币。

国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏周一警告道，美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将进行的升息可能会可能在“很大范围内”产生负面影响。

日本内阁府周一公布的数据显示，日本第一季国内生产总值(GDP)环比年率修正后为增长3.9%，优于初值2.4%。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 张荻/张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐