金属期市：伦铜持于六周低点附近，中国贸易数据稍后出炉

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
伦敦金属交易所(LME)铜库存减至315,125吨，为3月来最低，损及市场长期以来所认为今年将有大量过剩的看法。
8月沪铜 涨0.2%，至每吨43,130元人民币。
国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏周一警告道，美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将进行的升息可能会可能在“很大范围内”产生负面影响。
日本内阁府周一公布的数据显示，日本第一季国内生产总值(GDP)环比年率修正后为增长3.9%，优于初值2.4%。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 张荻/张若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。