香港金融：投资者忽略基础分析而盲从入市，容易招致损失--官员

路透香港6月8日 - 近月股市大幅上涨再掀“全民皆股”现象，对此香港财经事务及库务局局长陈家强撰文指出，不少散户在羊群心理的影响下都争相入市，惟投资者忽略基础分析而盲从片面概念入市，容易会招致损失。

以下为陈家强周日（7日）在其网志(here)撰文内容摘要：

近月股市大幅上涨，成交屡创新高，投资股票成为不少市民茶余饭后的热门话题，即使平日少沾手股市的市民亦难置身事外。只要翻开报章、打开电视，每天都可以看到不同的投资主题和评论，从重要国策如“一带一路”、“沪港通”与行业整合，到板块流替、AH差价与资金流向等技术因素，以至细价股、半新股与港A股等概念，可谓百花齐放。

大家可能会发现一个现象，就是在股市畅旺的时候，会出现好多流于简单及口号化的投资理念。捉着投资者唯恐在牛市时不入市而成本大增的心理，只要概念简单易明，媒体与股民都乐于转载分享，投资者更每每坐言起行入市，又会在获利后纷纷分享投资心得，所以不少散户在羊群心理的影响下都争相入市，忘记了自己作为投资者分析的责任。

事实上，大家会同意，许多投资者并不掌握与所持有股票相关的资讯，在买卖股票时无心、又或无力研读复杂专业的分析报告，往往“跟大队”而行事。过度简化的投资理念满足了投资者的心理需要，鼓动了他们的投资情绪，但同时投资风险亦不断增加。到了股价估值渐渐脱离现实，股市的调整就无可避免，2001年美国科网股泡沫爆破的经验便是一个很好的例子。在市场波动的时候，监管机构会密切注视交易情况，但投资者亦须克尽自己的责任，留心风险。

政治市场的角力也有相似之处。复杂的政治论述往往难以明白，争辩双方的分歧背后亦各有考虑，不是人人愿意花精神去理解。因此在每次选战或出现重大争议时，各方政治力量都努力捕捉群众心理，争夺舆论支持，博取更多市民的认同。在这时以简单易明的口号，抢占道德高地，诉诸大众的情感，为的是能够有效动员，稳固并扩大支持。

然而，在投资市场里，当“被擦亮”的概念碰上现实，再火热的板块也会有冷却的一天，这种股市的起跌很多人已经见惯不怪，投资者忽略基础分析而盲从片面概念入市，容易会招致损失。（完）