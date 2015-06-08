企业并购：孟山都提出20亿美元分手费，再出砝码欲拿下先正达

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透纽约6月7日 - 美国农用化学品公司孟山都公司 周日发表声明称，如果对先正达(Syngenta) 的收购不能获得全球监管机构批准，将向后者支付20亿美元反向分手费。
此举是孟山都收购瑞士先正达的又一努力。先正达稍早拒绝孟山都450亿美元的收购报价，但孟山都仍紧追不舍。
据称孟山都及其顾问最近在努力宽慰先正达对监管障碍的担忧，不过了解先正达想法的一位消息人士表示，可能不会达成交易。
孟山都董事长兼执行长Hugh Grant在一份声明中称，先正达尚未就该交易进行实质协商，令人失望，但该公司仍希望“促成合并的机会，”并寻求与先正达管理层和董事会进行磋商。
若交易得以成行，合并后的公司在美国种子市场将占逾40%的市场份额。一位业内知情人士此前表示，先正达预计，监管部门将考虑合并后公司在整体农业投入市场的控制程度。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。