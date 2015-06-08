企业并购：孟山都提出20亿美元分手费，再出砝码欲拿下先正达

路透纽约6月7日 - 美国农用化学品公司孟山都公司 周日发表声明称，如果对先正达(Syngenta) 的收购不能获得全球监管机构批准，将向后者支付20亿美元反向分手费。

此举是孟山都收购瑞士先正达的又一努力。先正达稍早拒绝孟山都450亿美元的收购报价，但孟山都仍紧追不舍。

据称孟山都及其顾问最近在努力宽慰先正达对监管障碍的担忧，不过了解先正达想法的一位消息人士表示，可能不会达成交易。

孟山都董事长兼执行长Hugh Grant在一份声明中称，先正达尚未就该交易进行实质协商，令人失望，但该公司仍希望“促成合并的机会，”并寻求与先正达管理层和董事会进行磋商。