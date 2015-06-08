菲律宾央行：目前不需要向经济提供货币支持

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透马尼拉6月8日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯表示，该央行认为不需要提供货币政策支持经济成长，预计未来几个月基础设施方面的政府支出将会增加。
他说，今年通胀有可能降至2-4%目标区间的低档下方，不过厄尔尼诺(圣婴)现象可能带来价格上涨风险。
“现在，我们看到，通胀预期受到良好控制，”泰谭柯在发给记者的电邮中表示，“也没有对经济成长提供支持的强烈动力。”
菲律宾央行5月14日连续第五次会议维持指标利率不变，下次会议将于6月25日召开。 (完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。