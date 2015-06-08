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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 09:32 BJT

菲律宾央行：目前不需要向经济提供货币支持

路透马尼拉6月8日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯表示，该央行认为不需要提供货币政策支持经济成长，预计未来几个月基础设施方面的政府支出将会增加。

他说，今年通胀有可能降至2-4%目标区间的低档下方，不过厄尔尼诺(圣婴)现象可能带来价格上涨风险。

“现在，我们看到，通胀预期受到良好控制，”泰谭柯在发给记者的电邮中表示，“也没有对经济成长提供支持的强烈动力。”

菲律宾央行5月14日连续第五次会议维持指标利率不变，下次会议将于6月25日召开。 (完)

(编译 张涛；审校 张若琪)

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