《中国债券市场每日交易备忘》--6月8日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种: 天津132亿元三/五/七/10年一般债务招标，10:40招标结束 --招标品种: 农发行200亿一/二/三年固息增发债招标,15:00招标结束 --6/8 进出口贸易数据 5月 --6/9 工业生产者价格指数(PPI) 5月 居民消费价格指数(CPI) 5月 --6/11 固定资产投资(不含农户) 1-5月 社会消费品零售总额 5月 工业增加值 5月 房地产投资和销售情况月度报告 5月 --6/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 5月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 5月 --6/23 汇丰制造业PMI初值 6月 --6/28 规模以上工业企业利润 1-5月 --6/30 中国货物和服务贸易 5月 --6/30 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 一季度 --中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，证监会正对融资融券管理办法进行修订，条 件成熟时发布。他亦重申，券商不得为客户与客户或他人的融资活动提供帮助。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次