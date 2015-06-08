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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 09:33 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月8日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）    
  
    
      
    --招标品种: 天津132亿元三/五/七/10年一般债务招标，10:40招标结束
    --招标品种: 农发行200亿一/二/三年固息增发债招标,15:00招标结束
    
    
      
    --6/8       进出口贸易数据                       5月
    --6/9       工业生产者价格指数(PPI)              5月
                居民消费价格指数(CPI)                5月
    --6/11      固定资产投资(不含农户)             1-5月
                社会消费品零售总额                   5月
                工业增加值                           5月
                房地产投资和销售情况月度报告         5月
    --6/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     5月
                银行结售汇及代客涉外收付款数据       5月
    --6/23      汇丰制造业PMI初值                    6月
    --6/28      规模以上工业企业利润               1-5月
    --6/30      中国货物和服务贸易                   5月
    --6/30      中国国际收支平衡表（正式数）
                中国国际投资头寸表（正式数）
                中国外债数据（正式数）             一季度
    
    
      
    --中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，证监会正对融资融券管理办法进行修订，条
件成熟时发布。他亦重申，券商不得为客户与客户或他人的融资活动提供帮助。 
(完)
    
    
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