更新版 1-国际油市：美国原油价格下跌，之前OPEC维持产出政策不变

OPEC成员国部长及分析师表示，该组织产量甚至可能超过每日3,000万桶的目标，尤其是万一利比亚、伊拉克或伊朗的产量与出口提升。

“实际上，我们预估沙特与其他低成本产油国将持续增产，因为在页岩油生产可顺应形势改变规模的情况下，要实现收入最大化，合乎逻辑的下一步就该这么走，”高盛公司表示，并表示由于OPEC、伊拉克与俄罗斯增加产量，2016年全球油市仍将是供应过剩的状态。