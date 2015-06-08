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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 10:06 BJT

更新版 1-国际油市：美国原油价格下跌，之前OPEC维持产出政策不变

周一0124 GMT，美国近月原油期货 报每桶58.60美元，较上日结算价下跌0.53美元。

布兰特原油 下滑0.46美元，至每桶62.85美元。

OPEC成员国部长及分析师表示，该组织产量甚至可能超过每日3,000万桶的目标，尤其是万一利比亚、伊拉克或伊朗的产量与出口提升。

“实际上，我们预估沙特与其他低成本产油国将持续增产，因为在页岩油生产可顺应形势改变规模的情况下，要实现收入最大化，合乎逻辑的下一步就该这么走，”高盛公司表示，并表示由于OPEC、伊拉克与俄罗斯增加产量，2016年全球油市仍将是供应过剩的状态。

“目前，该组织将等候低油价抑制非OPEC成员国的供应成长，藉此刺激全球需求，”巴克莱报告表示。

不过也有人怀疑这样的策略能否成功。分析师表示，经过26周的下滑后，美国活跃钻机数量预计将在今年下半年重新增加。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/陈宗琦；审校 王丽鑫/王兴亚)

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