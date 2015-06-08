中港热股：中国中车合并后首个交易日，H股涨逾13%A股涨停

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港／上海6月8日 - 完成合并并以新名称上市的中国大型轨道交通车辆生产企业--中国中车 周一首个交易日股价造好，H股盘初涨逾13%，A股则涨停。
中车H股盘初一度触及16.98港元。香港时间09:39，升10%，报16.5港元；A股则开盘即至涨停位32.4元人民币。大市恒生指数 与沪综指 则分别跌0.29%及0.01%。
中国中车的出色表现亦令重仓该股的上市交易基金亦伴随上扬，以中国中车为其第一重仓股的海富通上证非周期ETF 亦上涨3.26%。
中车由中国南车与中国北车合并而成，这次是由南车以换股的形式吸收合并北车，换股比例为1:1.1，即每一股北车股票换取1.1股南车股票。
中国南车与中国北车的股票自5月7日起即暂停交易，双方的合并于6月初完成，中国南车的简称自周一起变更为中国中车。
中国正推动国内有竞争力优势的高铁产业链走向海外市场，而两个独立的轨道车辆生产企业在海外竞争时将产生内耗，因此在国务院和国资委推动下，促成此次对等的合并。（完） (记者 雷美珍／林琦；审校 林高丽)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。