中港热股：中国中车合并后首个交易日，H股涨逾13%A股涨停

路透香港／上海6月8日 - 完成合并并以新名称上市的中国大型轨道交通车辆生产企业--中国中车 周一首个交易日股价造好，H股盘初涨逾13%，A股则涨停。

中车H股盘初一度触及16.98港元。香港时间09:39，升10%，报16.5港元；A股则开盘即至涨停位32.4元人民币。大市恒生指数 与沪综指 则分别跌0.29%及0.01%。

中国中车的出色表现亦令重仓该股的上市交易基金亦伴随上扬，以中国中车为其第一重仓股的海富通上证非周期ETF 亦上涨3.26%。

中车由中国南车与中国北车合并而成，这次是由南车以换股的形式吸收合并北车，换股比例为1:1.1，即每一股北车股票换取1.1股南车股票。

中国南车与中国北车的股票自5月7日起即暂停交易，双方的合并于6月初完成，中国南车的简称自周一起变更为中国中车。