英国政经：卡梅伦警告阁员：若不支持我的欧盟改革策略就请下台

路透德国克林6月8日 - 面对保守党党内围绕欧盟议题出现新的分歧迹象，英国首相卡梅伦对政府阁员发出警告：必须支持他的欧盟改革策略，否则就请他们辞职。

卡梅伦在德国出席七国集团(G7)的会议间隙暗示，他不会容忍任何异议。他曾承诺将重新协商英国和欧盟的关系，之后就英国去留欧盟举行公投。

当被问及是否允许内阁大臣在公投中按其自身意愿来投票时，他对记者说，“如果你想要成为政府的一分子，你就得接受先协商再公投的立场，这将会有圆满结果。”

此前一个超过50名保守党议员组成的团体称，除非卡梅伦可以让欧盟大幅度改变，否则他们有意加入支持英国脱欧的行动。这是卡梅伦上月连任成功之后，保守党内首次出现疑欧派哗变的迹象。

该团体一位成员暗示，最多可能有九名政府阁员可能投票赞成脱离欧盟。但这无法独立获得证实。

但卡梅伦说，他有信心取得一个能让他建议英国人投票留在欧盟的协议。卡梅伦已承诺要在2017年底时举行公投。