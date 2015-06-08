港报社评：掌握耶伦加息盘算，为投资筹谋--经济日报6月8日

美国上月就业数据理想，市场料储局9月加息机会增。美国复苏渐稳，储局主席耶伦亦盼今年内迈出加息第一步，以免反应迟缓惹祸，惟能否9月加息，还看美国与外围经济承受力。

担心反应太迟 勿让股债泡沫再大

美国上周五公布，上月非农新增职位达28万份，为半年来最多；且上月平均时薪更按月升0.3%，为4个月来最大增幅。美国就业数据表现理想，利率期货显示，储局在9月加息的机会已超过五成。

惟国基组织（IMF）以至芝加哥联储银行行长埃文斯等，皆劝储局不应急于今年加息，应延至明年才加。但若看耶伦算盘，最理想仍是今年内加息，当中至少有两方面考量。

其一，担忧反应太迟。执掌储局的耶伦担心被指反应迟缓，太迟加息种下恶性通胀、经济过热等后患。尤其储局在2008年起三度量宽，资产负债表由不足1万亿美元增至逾4万亿美元，货币政策要由超宽松回归正常化长路漫漫。随着美国复苏动力渐增，耶伦自然希望能乘势迈出加息第一步。

其二，缓抑股债泡沫。目前美国股市与债市显然存在泡沫，储局量宽是始作俑者，市场更押注储局不敢加息，令泡沫更难遏。耶伦一直担心市场对加息掉以轻心，到真正加息时才如梦初醒，酿股债市大幅剧震。若今年下半年能加息，可助抑制股债泡沫，储局可减日后尾大不掉的风险。

不过，市场虽估计储局很可能在9月加息，耶伦亦盼年内加息，但相信她心中仍未订出确实加息时间表，到底是如市场预期在9月加，抑或10月、甚至12月才加息，耶伦仍只抱见步行步的心态。

个中关键，是耶伦仍必须思量美国能否承受一旦加息的冲击，除实体经济尤其就业市场的复苏动力能否持续增强外，亦关注美国股市与债市在加息或加息预期升温下，会否触发过激震荡，徒添美国金融、经济更大折腾。

至于IMF吁储局明年才加息，主要关注欧、日以至新兴市场等正努力量宽救经济，会否因美国加息挫伤其经济与金融，不利环球，惟储局关注的是美国而非全球经济表现，她最多只会顾虑外围经济若因美国加息转坏，会否反噬美国而已。

加息要待时机 看经济金融承受力

耶伦手中并没有水晶球，虽有加息意图惟亦见步行步，不会仓卒行事，故很可能要拖到8月时，才会确定9月是否适合加息，若条件未成熟或风险高，将改为10月甚或12月才加。然而加息的阴霾势将日浓，成为下半年全球股滙债市的头号关注点。

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