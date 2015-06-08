中国股市：创业板早盘大跌逾4%，基金业协会倡议令市场人气降温

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月8日 - 中国股市今年表现最好的创业板指数周一早盘大跌逾4%，因中国证券投资基金业协会近日发出倡议，希望公募基金对于创业板股票投资应坚持价值投资并提高风险控制能力，不少投资者将其理解为政策警示，市场人气有所降温。
开盘38分钟，创业板指数P 报3,693.428点，跌4.951%。
对于中国的公募基金扎堆投资估值高企的创业板股票现状，中国证券投资基金业协会近日发出公开倡议书，倡议公募基金业应坚持价值投资，对各类资产建立可行的价值评估体系，并坚持以流动性管理为重点，提高风险控制能力。 （完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。