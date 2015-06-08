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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 10:13 BJT

中国股市：创业板早盘大跌逾4%，基金业协会倡议令市场人气降温

路透上海6月8日 - 中国股市今年表现最好的创业板指数周一早盘大跌逾4%，因中国证券投资基金业协会近日发出倡议，希望公募基金对于创业板股票投资应坚持价值投资并提高风险控制能力，不少投资者将其理解为政策警示，市场人气有所降温。

开盘38分钟，创业板指数P 报3,693.428点，跌4.951%。

对于中国的公募基金扎堆投资估值高企的创业板股票现状，中国证券投资基金业协会近日发出公开倡议书，倡议公募基金业应坚持价值投资，对各类资产建立可行的价值评估体系，并坚持以流动性管理为重点，提高风险控制能力。 （完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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