港报社评：无证童难再轻易获同情--信报6月8日

无证儿童肖友怀事件没有因为两婆孙「自愿遣返」而告一段落，反而陆陆续续揭发更多前后矛盾的情节、一个又一个不同版本的「罗生门」，令整个故事愈来愈耐人寻味。

「剧情」发展至昨日，连「自愿遣返」也出现是非难断的迥异说法。肖友怀外婆周绍璇接受传媒访问时表示，六月四日忽然带同孙儿前往入境处的原因，是当日下午约二时接获电话，原先协助他们的工联会立法会议员陈婉娴的助理指出，内地当局已找到肖友怀父母下落，限令他们必须在个半小时内到入境处声称「自愿遣返」，否则入境处会上门拉人。

工联会另一立法会议员黄国健回应称，该会从未成功接触怀仔家人或父母，娴姐办公室职员亦没对其外婆提及已找到怀仔父母。职员的说法是，周婆婆于六月三日主动接触陈婉娴，称因怀仔于新居每晚受滋扰，故希望接受自愿遣返，当时娴姐力劝她想清楚；翌日周婆婆决定自愿遣返，并由娴姐的助理陪同到入境处。

遣返当日，两婆孙在陈婉娴的助理陪同下过关之后，并没有出现事先所说的「家人接应」。此后事件的发展，同样是两方各说各话。

其他不可思议的情节还包括，名义上是孤儿的怀仔原来有父有母有哥哥，在汕头濠江区仍有户籍，并且证实当年是以自己身份申请双程证来港，与外婆所说「借用他人身份为怀仔申请来港」不符。此外，周绍璇婆婆一直声称无法联络其身在内地的女儿（怀仔的生母），不过有传媒追查得知，入境处纪录显示怀仔生母曾多次往返香港，不只一次由周绍璇陪同，反映两母女其实有联系。现在唯一没有争议的是，怀仔的生母透过传媒斩钉截铁地亲口表示，其儿子是「扔掉了十多年」。另一可以断定的是，周婆婆一直以来的说词，颇多不尽不实之处。

事件发展虽峰回路转，本土派人士针对怀仔个人的抗议行为过于尖酸刻薄的评价，仍然成立，不过有一点几乎可以肯定，日后若然再有类似的个案，无证儿童不再那么轻易获得世人的同情，要求入境处酌情处理也会变得相当困难。至于自诩为民请命的议员，恐怕亦会在陈婉娴身上得到教训，求助人一面之词不能尽信，就算基于人道精神施以援手，公开事件「向政府施压」之前最好小心求证，否则贸贸然博同情，压力随时落在自己身上。

无证儿童难再轻易获同情，撇除纠缠不清的中港矛盾，尚有两个客观因素，其一者，香港人口持续增加；其二者，香港租金屡创新高。

彭博研究统计指出，全球人口不断上升，十年后的二○二五年，整体人口达八百一十多万的香港，人口密度将由一九九五年的每平方哩五万七千人，急升三成至每平方哩七万六千人，成为全球最稠密的城市。如此摩肩接踵人挤人的稠密程度，远远抛离排在第二位的萨尔瓦多，估计十年后当地每平方哩的人口是三万八千人。

人口过度集中无可避免的是居住难题日益恶化，土地供应不从速改善的话，二○二五年恐怕更加吃不消。差饷物业估价署指出，今年四月份租金指数报一七一点一，按月升百分之一，增幅是近半年来新高，该指数已连升十四个月。署方资料显示，细价楼的租金升幅最高，面积少于四百三十一方尺的单位，最新指数报一八五点五，按月升逾百分之一点二，冠绝各类型单位，而今年首四个月，该类单位累计升百分之三点五。物业售价方面，四月私人住宅售价指数报二九七点一，按月升百分之一点九，连升十三个月，再创新高；面积四百三十一方尺以下细单位，售价指数最新报三二五点七，按月升百分之二点一六，亦是历史高水平。

人口密度冠绝全球，香港居住问题百上加斤，无证儿童的背景即使没惹人疑窦，其身后的故事纵然感人肺腑，得到社会同情而争得居留权的机会是愈来愈微了。

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