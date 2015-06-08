重发-台湾汇市：台币盘中贬至近二个月低位，美国就业数据亮眼推强升息预期

(重发以补上标题漏字)

路透台北6月8日 - 台币兑美元 周一走弱至近二个月低位，因美国非农就业数据显示经济强劲，加强美联储的升息预期，推升美元行情。盘初外资买汇。

汇银人士指出，韩国市场因中东呼吸综合征(中东呼吸症候群, MERS)疫情扩散，甚至可能令央行降息，韩元大幅走弱之下，也令台币盘初直贬至31的整数大关。至于大型外资保管银行也进场买美元，出口商在31之上有抛汇卖压出笼。

〞最初替客人做大都碰到外资在买汇，〞一位小型商银交易人士说。台币兑美元周一盘中最弱在31.320，台币盘中前低在4月16日的31.330。

本地时间1005，台股跌0.57%报9,286.71点。同时间韩元 盘初交易在1,118.3，上日收在1,111.1。

韩国保健福祉部周一称，该国新增23例中东呼吸综合征（MERS）确诊病例。至此，韩国MERS确诊病例增至87例。与此同时，韩国相关机构将对被隔离的逾2,300人的手机进行追踪，以防止疫情扩散。

早盘实质交易区间落在30.983-31.037 ；上日交易区间在30.827-30.919。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元由折价趋于价平，美元走势趋强；一个月美元/台币远汇 暂报31.027/31.052，上日收在31.049。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.960-31.050

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