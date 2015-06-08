港报社评：烧《基本法》把香港带入险境--星岛日报6月8日

支联会上周举行六四烛光晚会，数万市民参加，这一年一度的活动，今年却被激进学生骑劫，四所大学学生会的代表，走上大台高呼「命运自主，港人修宪」等与六四无关的口号，更甚者，他们竟在台上焚烧《基本法》，把确定一国两制和港人种种权利的宪法文件付诸一炬。这举动明显有「去掉一国」的含意，更可怕是，支联会主席何俊仁与泛民政党领袖都未加责备，反表示尊重其表达自由，这「买怕」态度，等于再次让激进学生任意操控民主运动，如此下去，香港势被带到危险境地。 「去中国化」意图鲜明 中英三十一年前就香港前途问题签订联合声明，当中列明中国对香港的基本方针政策，包括「一国两制」、资本主义制度和生活方式五十年不变，以至港人的各种权利等，中央随后经过宪制程序及在港进行广泛谘询，将上述方针写在一份宪法文件上，那就是《基本法》。因此，《基本法》是香港实行与内地不同制度、享有高度自治，以及障法治和公民权利的基石。 四所大学学生会代表当众焚烧《基本法》，高喊「港人命运自决」和「破旧立新」，对此，只能理解为否定香港是中国一部分，与其他激进学生的分离主义言论一脉相承，而核心思想就是「去中国化」，走上独立之路。 他们要香港脱离「一国」，切断与国家的宪政关系，如果往后成为了民主运动的主流，群众受到号召以此为抗争目标，香港将与中央全面对立，随之而来的政治动荡，将难以想像。此外，香港与内地的经济社会连系密不可分，两地割裂造成的巨大伤害，也没法估量。政治盲动主义与非理性集体行为，往往是灾难之源，历史上屡见不鲜，亦可能在香港重演。学生焚烧《基本法》的举动，正是这危机的征兆。 把港人权利一并砸破 对这可忧的发展，连泛民的资深成员也深感不安，不得不发出诤言表示不认同。前民主党立法会议员张文光昨天接受电视访问时就指出，「去中国化」不会为香港争取到民主，无论是主张和平理性非暴力的老一派，还是勇武抗争的新一代，想争取民主，都要考虑中国因素，不能排除北京的想法，否则永远会重蹈未能成功的历史。 学生要毁掉《基本法》的另一巨大危险，是把港人在现存法律、经济和社会制度下种种权利和自由，就一并砸破，却又没法建立另一个他们认为更完美的制度，最后让七百万市民惨尝「大破」的苦果。 六四晚会当晚，有港大学者见到台上焚烧《基本法》即愤然离场，认为学生骑劫了大会，而他们损害保障香港核心价值的《基本法》，是相当危险的事。这番说话很值得大众深思。香港正到了分岔点，大多数市民，包括泛民，都要阻止激进派把香港带上这条走向险境之路。