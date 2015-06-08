中国债市动态：现券收益率窄幅波动，新出炉进出口数据影响有限

路透上海6月8日 - 中国银行间债市周一早盘现券交投继续清淡，收益率窄幅波动。交易员表示，新公布的5月进出口数据未见明显起色，表明内外需疲弱格局不改，不过消息未脱预期，对债市做多情绪助益十分有限。

他们并称，本周利率债发行密集，另外还有第二批地方债悬顶，虽然银行间流动性持续宽松，现券走强动力仍不足，近期收益率料维持震荡局面。

上海一银行交易员提到，早盘利率债收益率总体持稳，“进出口数据没什么影响，不超预期”。

中国海关周一公布，5月美元计价出口同比下降2.5%，进口同比下降17.6%；当月贸易顺差被动多增，为594.88亿美元。内外需疲弱的格局没有根本改变，加大二季度经济增速破七的可能性。分析人士认为，稳增长必然要稳出口，宽松政策仍有空间。

华北一银行交易员称，与前几个交易日相似，早盘债市成交不太活跃，“收益率稍有下行，但幅度不明显。”

她并表示，随着IPO资金解冻，本周资金面料将保持宽松，但利率债密集发行造成的供给压力下，现券料难脱盘整，“估计收益率就在3-5个bp小幅波动吧，除非有进一步的政策预期出来。”

剩余期限约7年的固息国债150007券最新成交 在3.50%，上日尾盘为3.51%。剩余期限约10年的固息国债150005券最新成交 在3.5807%，上日尾盘为3.57%。

中国天津市稍早招标的四期地方债，利率依旧全部落在投标区间下限，对市场影响有限。三、五、七和10年期中标利率依次为2.89%、3.28%、3.56%和3.60%。 据路透统计，本周将有六省市公开招标发行地方债。