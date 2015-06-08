港报社评：温和反对派应义无反顾走出死胡同--文汇报6月8日

反对派继续发动宣传运动，反对政府的政改方案，反对派饭盒会召集人梁家杰声称，将政改方案「袋住先」只会是得不偿失。梁家杰不过是用谎言反对政改方案。温和反对派不应被激进死硬派綑绑，而应义无反顾走出死胡同，给普选放行，也给自己一条光明的出路。

梁家杰一再声称「袋住先」就是「袋一世」，是公然撒谎。事实上，当时全国人大常委会副秘书长兼香港基本法委员会主任李飞在回答记者提问时，讲的是一旦政改方案被否决，今后再次启动政改，人大「8．31」决定仍然有效。他说，全国人大常委会作出一个这么重要的决定，还没有实施，不存在修改的必要性。

梁家杰声称将政改方案「袋住先」只会是得不偿失，这又是一个谎言。近日长和主席李嘉诚表示，如果政改方案不能通过，所有人都是输家，对所有人都是一个无奈的损失，是不可估计的损失。李嘉诚的意见，可以说是香港社会的共识。

社会各界都认为，若方案遭到否决，政改无法推进，香港社会势将继续陷入争拗及内耗，很多深层次矛盾会恶化，后果非常严重。而通过政改，政治争拗减少，具有更广泛民意基础和更高认受性的行政长官，将可能带领管治团队把精力、资源更多用于发展经济，改善民生。同时，根据全国人大常委会有关决定处理2020年立法会普选的问题，对和反对派扩大政治空间也是有利的。因此，温和派应拿出勇气，识破谎言，认清现实，作出抉择，突破死硬派的綑绑。

实际上，反对派阵营从未对支持或否决政改方案的利害得失作出全面评估，令激进派得以用「为反而反」的惯性对抗思维綑绑温和派，令政改命悬一线。目前，离普选方案审议表决的时间越来越近，温和反对派应权衡利害得失，当机立断调整自身的政治立场及定位，走出「死胡同」，与中央政府建立互信和良性互动，作出有益于国家和民族的事情，作出支持政改的明智选择，这一步即使再艰难，都要义无反顾地迈出去。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘