港报社评：韩国抗疫一塌糊涂,管治文化急须改革--明报6月8日

韩国的中东呼吸综合症（MERS，又称新SARS）疫情进一步扩散，成为中东地区以外病例最多的国家。无论是应对疫潮还是信息发布，韩国政府的表现都是一塌糊涂，重蹈去年「世越号」海难应对迟缓的覆辙。近年韩国在发展经济和文化软实力上都取得可观成绩，然而由「世越号」惨剧到今次疫潮，突显韩国官僚主义和管治文化的积弊。韩国要真正跻身先进强国之列，不能光靠催谷国民生产总值或品牌形象包装，还必须从管治文化改革入手。

重蹈掉以轻心覆辙,未汲世越号海难教训

至昨日，中韩MERS确诊个案已增至64人，死亡病例增至5人，有医护不幸中招，连医院门柄把手等处也检出病毒。现时韩国已有超过2300人需要接受不同程度的隔离，逾1300间中小学和幼儿园停课。不少韩国舆论都认为，韩国政府应对拙劣，是导致疫潮加剧的一大原因，甚至将今次疫潮与去年「世越号」沉没导致逾300人丧生的海难相提并论，指当局没有好好汲取教训。

《韩国时报》说，韩国官员对防疫的松懈、无知和不负责任，导致对最初出现的几宗病例掉以轻心，没有立即针对病人家属和医护人员采取隔离，错失了趁早控制疫情的黄金机会，总统朴槿惠在疫潮爆发足足两周后，才于上周中首次召开跨部门危机会议商讨对策。韩国政府后知后觉的表现，就跟去年「世越号」沉没最初数小时未有迅速动员展开营救一模一样。

此外，韩国政府有关疫情的消息发放混乱和欠缺透明度，也严重打击了公众的信心。韩国政府最初一直以「避免制造不必要恐慌」为由，拒绝公开病人真实身分和涉事医院名单等资料，后果却是适得其反，缺乏资讯导致谣言满天飞，反过来加剧了民众的恐慌。

虽然韩国政府在舆论压力下，终于上周五首次披露，今次疫潮的病人较多集中于京畿道的平泽圣母医院，并于昨日公布曾经接收及照顾MERS病人的24间医院的名单，可是官方信息仍有许多混乱的地方。以首尔一名38岁医生确诊感染MERS为例，首尔市长曾指该名医生在出现疑似病征后，仍参加有1500多人参与的大型社区活动，可是翌日保健福祉部长却批评市政府公布有关消息只会加剧民众不安，至于涉事医生接受采访时则坚决否认出席社区活动时已发病，反指市政府说法不实，未有向当事人和院方核实确认。消息混乱如罗生门，普罗大众当然无所适从，不知应该相信谁。

韩国官员之前一直坚持不全面公布涉事医院名单，是不欲引起民众对相关医院的「盲目抵制」，导致爆疫医院为免吓走病人而宁愿隐瞒疫情真相。然而正如当地评论指出，去年美国本土出现伊波拉输入病例时，美国政府迅即公开涉事医院和病人的资料，让民众能够有更多的资讯，更好地保护自己，韩国当局的处理手法，显然说不上是先进国家的「一贯做法」。韩国民众批评政府只担心医院「受害」，却不理会民众因资讯不足而蒙受祸害，甚至质疑当局是否因为受到来自营运医院的财阀集团施压而守口如瓶，实非无理取闹。

先进国家形象重挫,须开诚布公重建信任

论经济实力，韩国早已跻身发达世界之列，今年人均GDP可望突破3万美元（约23.8万港元）。首尔政府近年更积极拓展品牌文化软实力，积极建立先进文明的国家形象。可是韩国政府今次抗疫的表现，却完全不似是一个先进国家，仁川、忠州等地方政府拒绝中央要求接收隔离人士，更令人觉得韩国抗疫并不齐心。这次疫潮对韩国形象的打击，绝不是多拍几套出色的韩剧又或多推几款大热手机科技产品所能弥补的。

为了准确掌握韩国的疫情，世卫将派遣包括香港和内地专家在内的调查团，于本周访问韩国。基于目前未有证据显示MERS病毒在社区内出现「持续人传人」及「空气传染」，世卫暂仍不建议实施旅游限制，然而这并不代表世界各地旅客会对现在造访韩国感到安心。为了阻止疫潮蔓延、重建国民以至国际社会的信任，韩国政府必须开诚布公，虚心听取外国专家的意见，同时做好亡羊补牢的工夫，团结中央、各级地方政府以及公私营医疗部门齐心抗疫。

一个真正强大的先进国家，除了要有出色的硬件，还应拥有一流的管治文化软件。韩国政府必须痛定思痛，认真检视当局在危机管理上的缺失，纠正作风官僚和遇事轻率掉以轻心的不负责任管治文化。

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