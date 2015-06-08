台湾债市：公债殖利率盘初微升，标债前观望气氛浓

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月8日 - 台湾10年二次增额券104/5R 发行前交易殖利率周一呈微升走势。交易员表示，随美债殖利率走扬，今天台债呈小升格局；但因周二将标五年新债，加上美国联邦储备局(FED)开会在即，市场观望气氛转浓，殖利率呈狭幅游走。
大型公股银行交易员说，由于明天将标售五年券104/9 ，不确定因素较多，今天不论五年或10券均呈观望态势，交投趋冷清。
〞现在是空方不强，多单不追，10年券就在狭幅区间拉锯。〞一大型公股银行主管说。
在五年券104/9 发行前交易殖利率方面，周一盘初呈小升走势；惟市场观望态势浓，交投冷清。
交易员指出，台湾股市震荡走跌，惟市场资金宽松，资金移入债市避险，有利于债市后市表现；但周一市场向来交投较为清淡，加上明天将标售五年券，交易员大都退出观望，成交量萎缩。
美国指标公债收益率本周创两年来最大周度升幅，周五公布的数据显示，上月美国非农就业岗位增幅大于预期，提升了美国联邦储备理事会(FED/美联储)在9月升息的前景。
五年及10年今日预估主要交投区间：
* 五年券104/9 ：1.01%-1.05%
* 10年券104/5R ：1.55%-1.60%
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--全球经济：IMF副总裁古泽满宏警告，FED升息带来风险 (完)
(记者 罗两莎; 审校 董永年/曾祥进)
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