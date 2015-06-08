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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 10:51 BJT

台湾债市：公债殖利率盘初微升，标债前观望气氛浓

路透台北6月8日 - 台湾10年二次增额券104/5R 发行前交易殖利率周一呈微升走势。交易员表示，随美债殖利率走扬，今天台债呈小升格局；但因周二将标五年新债，加上美国联邦储备局(FED)开会在即，市场观望气氛转浓，殖利率呈狭幅游走。

大型公股银行交易员说，由于明天将标售五年券104/9 ，不确定因素较多，今天不论五年或10券均呈观望态势，交投趋冷清。

〞现在是空方不强，多单不追，10年券就在狭幅区间拉锯。〞一大型公股银行主管说。

在五年券104/9 发行前交易殖利率方面，周一盘初呈小升走势；惟市场观望态势浓，交投冷清。

交易员指出，台湾股市震荡走跌，惟市场资金宽松，资金移入债市避险，有利于债市后市表现；但周一市场向来交投较为清淡，加上明天将标售五年券，交易员大都退出观望，成交量萎缩。

美国指标公债收益率本周创两年来最大周度升幅，周五公布的数据显示，上月美国非农就业岗位增幅大于预期，提升了美国联邦储备理事会(FED/美联储)在9月升息的前景。

五年及10年今日预估主要交投区间：

* 五年券104/9 ：1.01%-1.05%

* 10年券104/5R ：1.55%-1.60%

最新相关报导链接：

--美国债市：指标公债收益率创两年来最大周度升幅

--全球经济：IMF副总裁古泽满宏警告，FED升息带来风险 (完)

(记者 罗两莎; 审校 董永年/曾祥进)

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