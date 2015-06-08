澳新汇市：澳新货币因强劲的美国就业数据承压，下行压力料增加

“就业数据让新兴市场货币受到相当大的打击，商品货币也受挫。”ASB Bank机构外汇销售主管Tim Kelleher称。

“此外新西兰央行周四将召开会议，市场对新西兰元将较为谨慎。”

澳元/美元 约报0.7625，周五跌至0.7598。澳洲因公共假期休市，使得市场交投迟滞。

新西兰元/美元 约报0.7050，在强劲的就业报告出炉后，新西兰元陷在接近上周所及的五年低位0.7025附近水准。新西兰元/美元疲弱，拉低新西兰元贸易加权指数 至74.09，为2013年9月以来低点。

ASB的Kelleher表示，若新西兰央行本周降息，可能推动新西兰元跌穿0.7000美元的支撑，并进一步滑向0.6700。(完)

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