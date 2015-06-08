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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 10:58 BJT

日本股市：日经指数下跌，美就业数据引发对美联储9月加息的担忧

数据公布后，美元兑日圆 周五涨至13年高位125.86日圆，最新约报125.66日圆。

日圆走软并没有扶助到出口商股价，丰田汽车 下滑1.3%，日产汽车 跌1.4%，Panasonic 下跌1.1%。

良好的日本经济数据几乎没有提振市场人气。日本1-3月经济扩张步伐要快于最初预期，受益于资本支出增长稳健，印证了央行的看法，即日本经济摆脱去年的衰退，回升步伐正获动能。

有交易员表示，市场早就知道企业资本支出会比较强劲，这在一周前的企业支出数据中有反映。

东证股价指数(TOPIX) 跌0.5%至1,659.49点，JPX-日经400指数 跌0.5%至14,981.72点。(完)

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