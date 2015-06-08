日本股市：日经指数下跌，美就业数据引发对美联储9月加息的担忧

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
数据公布后，美元兑日圆 周五涨至13年高位125.86日圆，最新约报125.66日圆。
日圆走软并没有扶助到出口商股价，丰田汽车 下滑1.3%，日产汽车 跌1.4%，Panasonic 下跌1.1%。
良好的日本经济数据几乎没有提振市场人气。日本1-3月经济扩张步伐要快于最初预期，受益于资本支出增长稳健，印证了央行的看法，即日本经济摆脱去年的衰退，回升步伐正获动能。
有交易员表示，市场早就知道企业资本支出会比较强劲，这在一周前的企业支出数据中有反映。
东证股价指数(TOPIX) 跌0.5%至1,659.49点，JPX-日经400指数 跌0.5%至14,981.72点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。