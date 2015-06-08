《路透晚报》--6月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：5月进出口双降顺差扩大，内需堪忧二季度GDP破七可能增大

中国海关周一公布，5月美元计价出口同比下降2.5%，进口同比下降17.6%。当月贸易顺差594.88亿美元。中国5月出口同比小跌，进口大幅萎缩，贸易顺差被动扩大，反映外需仍然偏弱而内需迟迟不见改善，预计本周即将出炉的通胀及经济运行数据亦难以乐观，中国二季度国内生产总值(GDP)同比增速跌破7%的机率增大。

--台湾数据：5月出口较去年同期跌3.8%，跌幅小于预期

台湾财政部周一公布，5月出口金额较上年同期衰退3.8%，跌幅小于市场预估的衰退8.2%。5月进口则较上年同期减5.4%，跌幅也小于市场预估的年减10.45%。

--全球经济：大宗商品价格剧烈波动导致的风险令人担忧--中日财长声明

中国财政部长楼继伟和日本副首相兼财务大臣麻生太郎周六共同发表声明，表达了对大宗商品价格剧烈波动所导致的风险，以及可能影响全球经济复苏的主要发达经济体经济政策外溢效应的担忧。

--匈牙利成首个与中国签署“一带一路”合作文件的欧洲国家

中国外交部周六晚称，匈牙利成为首个与中国签署“一带一路”合作文件的欧洲国家。

【金融】

--中国金融：单个境外金融机构对资管公司股权投资比例不超过20%--银监会

中国银监会近日发文明确了境外金融机构对金融资产管理公司的战略投资入股比例，规定单个境外金融机构及被其控制或共同控制的关联方作为战略投资者向单个金融资产管理公司的投资入股比例不得超过20%。

--中国金融：五银行将率先试水自贸区内发针对境外机构同业存单--消息

人民币双向跨境流通试点在自由贸易试验区又前行一步。四位消息人士周一透露，包括中国银行、工商银行、建设银行、浦发银行和华瑞银行等五家银行的自贸区分行，将首批在上海自贸区内试点向境外金融机构发行同业存单。

--《焦点》MSCI明晟若决定将A股纳入其指数，很多全球投资者将措手不及

美国指数供应商MSCI明晟若在下周决定将中国A股列入该公司的一个指标指数，很多全球投资者将措手不及。投资专家表示，对于基本没有中国股市投资经验的基金而言，此举将是破坏性的，也是代价高昂的，因为他们将很容易受到流动性吃紧的影响，导致追踪失误和跑输指数的情况增加。

--中国金融：工商银行和中信信托5亿元产业链信托产品陷入兑付危机

继去年中诚信托30亿元山西煤炭企业信托项目爆发兑付风险后，银行信托合作类业务再爆兑付风险事件。由中国工商银行推荐且全部包销、中信信托设立的5亿元铸造企业信托项目出现兑付危机。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》现券收益率和IRS微降，窄幅盘整等待更多数据

中国银行间债市供给压力不减，但流动性持续宽松予以适当对冲，周一现券收益率和利率互换稳中微降。继今日进出口数据，明日起通胀等更多数据将公布，在此之前债市仅窄幅盘整。

--《中国新债预测》国开行五期债定位稍低于二级，方向不明朗需求偏中性

中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期固息债。路透调查显示，近期利率债供给步伐加密压制机构做多动力，现券持续盘整观望气氛偏浓；但宽裕资金面支撑需求，预计明日新债整体定位稍低于二级，短债需求或继续好于长债。

--新债招标：中国天津三至10年四期地方债利率全部落在下限--业内人士

业内人士周一透露，中国天津市上午招标的四期地方债，利率依旧全部落在投标区间下限。三、五、七和10年利率依次为2.89%、3.28%、3.56%和3.60%，对应投标倍3.40倍、2.64倍、2.38倍和2.33倍。

--新债招标：中国农发行一年债收益率2.6535%，三年3.5547%--业内人士

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标增发的三期固息债，一年期中标收益率为2.6535%，两年期中标收益率3.2788%，三年期为3.5547%。

--中国新债：广东周五招标发行310亿元一般地方债，其中新增债券177亿

中国广东省周一公告称，将于本周五(12日)公开招标发行310亿元人民币一般地方债，其中置换一般债券133亿元，新增一般债券177亿元。

--中国新债：江西下周一招标发行417亿元一般地方债，其中新增债券137亿

中国江西省周一公告称，将于下周一(15日)公开招标发行417亿元人民币一般地方债，其中置换一般债券280亿元，新增一般债券137亿元。

【外汇】

--中国汇市：人民币续收跌贸易数据影响有限，红利月汇率面临购汇压力

人民币兑美元即期周一随中间价续收跌。市场人士表示，中国“衰退式”贸易顺差扩大，未能提振汇价，红利月期间人民币面临购汇需求带来的贬值压力。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升2.2%续创逾七年新高，银行等金融股领涨

中国股市沪综指周一收升2.2%续创逾七年新高。分析师指出，在打新资金继续回流，中国中车复牌涨停、创业板大跌以及金融股受银行混改利好消息推动等多重因素刺激下，大盘再度大幅上扬。未来在国企改革和央企重组等政策主线推动下，预计大盘将维持震荡上行格局。

--《焦点》中国衍生品市场方兴未艾，快闪小子跃跃欲试

中国衍生品市场快速放松管制，吸引一大批具有创新精神的交易员加入。他们在中国股市大涨之际，采用复杂的交易策略迅速实现获利，同时也带来额外的风险。

--中国基金：针对基金扎堆投资创业板，基金业协会倡议价值投资加强风控

对于中国的公募基金扎堆投资估值高企的创业板股票现状，中国证券投资基金业协会近日发出公开倡议书，倡议公募基金业应坚持价值投资，对各类资产建立可行的价值评估体系，并坚持以流动性管理为重点，提高风险控制能力。

--企业并购：中国建行或收购印尼Bank Windu，传闻推动后者股价飙升

印尼银行业者PT Bank Windu Kentjana International Tbk周一表示，中国建设银行正在就收购该行展开商谈。

--中港个股：中国人寿及母公司减持2.5亿股民生银行A股，未来仍可能减持