中国汇市：人民币早盘小跌贸易数据影响有限，红利月汇率面临购汇压力

路透上海6月8日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅走低，中间价继续小幅贬值。交易员表示，中国5月贸易数据对汇价影响有限，不过红利月期间人民币面临购汇需求带来的贬值压力。

他们并表示，随着中企海外上市分红期到来，用于分红的购汇需求逐渐增加，估计这一因素将在6-7月期间对人民币形成一定的压制。

“经济数据对我们汇率影响一直以来也不大，主要还是看客盘吧，今天交投还可以，感觉购汇略偏多些，红利月啊，购汇偏多些正常。”一中资行交易员表示。

北京时间10:58，人民币兑美元即期报6.2047元，上日收报6.2034元。今日人民币兑美元中间价 为6.1205元，上日中间价为6.1181元。

海关总署最新公布的5月贸易数据显示，以人民币计价的中国5月出口同比下降2.8%，进口同比下降18/1%，贸易顺差3,668亿元人民币。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩表示，全球需求不足并且多国希望通过出口带动经济是重要不利因素之一，企业议价能力偏弱背景下的人民币汇率强势也对出口造成一定制约。

全球汇市方面，美元周一亚洲市场盘初持坚，兑日圆交投于近13年高位，马来西亚林吉特兑美元周一则触及9年低位，韩元兑美元判处下跌逾1%至11周低点，皆因强劲的美国就业数据增强美联储年底前升息的预期。美国劳工部上周五公布，5月非农就业岗位增加28万个，为12月以来最大增幅。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2410/6.246，上日尾盘为6.2428。

北京时间10:58，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2085/6.2102元，上一交易日尾盘报6.2116元。