《分析师观点》台湾5月出口年减3.8%连四月下滑，第二季出口料仍疲弱

路透台北6月8日 - 台湾财政部周一公布，5月出口金额较上年同期衰退3.8%，跌幅小于市场预估的衰退8.2%，为连续第四个月下滑。分析师认为，短期内半导体产品的出口成长率在减退，预估第二季出口表现不会太好。

5月进口则较上年同期减5.4%，跌幅小于市场预估的年减10.45%。

财政部表示，进口的减幅缩小，主要因油价的负面冲击少，且工作天数增加，使进口减幅明显缩小。

至于未来展望，财政部认为，半导体需求动能减缓，但互联网、大数据的新兴应用增加；但全球景气展望放缓且中国大陆推动产地供应链在地化，限缩出口成长力道。

在各地区出口方面，5月对中国(含香港)出口较上年同期减8.2%；5月对美国出口较上年同期升2.1%；对欧洲出口则较上年同期减6.7%。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

5月年变动率(%) 4月年变动率(%)

整体出口金额 -3.8 -11.7

--中国(含香港) -8.2 -12.2

--美国 +2.1 +1.2

--欧洲 -6.7 -21.6

--日本 +8.6 +9.3

**市场评论**

--台新投顾分析师 王凯民：

本月表现出乎预期的是机械及交通设备出口恢复正成长，且它占的权重大，只不过目但看来像厂商一次性的出货，令本月出口表现稍佳。

至于半导体产品年成长率在缩减，则是隐忧，我们预估6-8月的出口将维持负成长，除非行动装置的新品热卖，否则复苏力道可能不如预期。我们认为今年11-12月是年底出口出货旺季，第四季出口年变动率有望恢复正成长。

--凯基投顾总经分析师 蔡耀德：

由于原物料价格皆于4、5月间反弹，带动原物料相关的传统产业出口较上年衰退幅度略见收敛，有助于5月出口表现优于预期，但预估第二季电子业出口仍会持续疲弱，虽然今年7月出口有机会转为正成长，但今年出口料仍为低度成长，明年出口表现也将较今年更为严峻，目前维持央行明年第一季升息的预期，但随着出口表现欠佳，央行升息时点往后递延机率提高。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收贬2.43角报31.275。

--台股加权股价指数 收盘升0.3%至9,368.43点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

--参看台湾经济数据相关新闻，请点选

--参看即时观点请点选

**相关背景**

--主计总处5月对2015年的经济成长率预估下修至3.28%(原估为3.78%)，2015年出口预估年减2.62%、进口年减8.75%。