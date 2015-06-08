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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 11:55 BJT

韩国金融市场：韩元跌至近11周低点，韩股也跌至近两个月低位

第一毛织 和三星物产 在获利了结拖累下分别
下跌3.1%和2%。

    此前两个交易日，两只股票分别飙升8.1%和19.8%，因三星物产大股
东反对第一毛织以80亿美元收购三星物产的计划。 
    
    韩国最大门户网站运营商Naver Corp 涨3.7%，受连跌四
日后的逢低买盘提振。

    与此同时，外资在韩国股市连续七天的买超料将结束。截至午盘时已
卖超韩股35亿韩元。
    
    0305GMT，韩国三年期公债6月合约 上升0.04点，报109.34。
    
                                 0305GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,120.8        1,111.1
    日圆/韩元       8.9334/380         8.9418
    韩国公债期货 *          109.34         109.30
    韩国综合股价指数     2,064.54       2,068.10
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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X=
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
X=
    

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    法股CAC-40指数         

 (编译 汪红英/陈宗琦/刘秀红；审校 王丽鑫/高琦)

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