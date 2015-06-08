韩国金融市场：韩元跌至近11周低点，韩股也跌至近两个月低位

第一毛织 和三星物产 在获利了结拖累下分别 下跌3.1%和2%。 此前两个交易日，两只股票分别飙升8.1%和19.8%，因三星物产大股 东反对第一毛织以80亿美元收购三星物产的计划。 韩国最大门户网站运营商Naver Corp 涨3.7%，受连跌四 日后的逢低买盘提振。 与此同时，外资在韩国股市连续七天的买超料将结束。截至午盘时已 卖超韩股35亿韩元。 0305GMT，韩国三年期公债6月合约 上升0.04点，报109.34。 0305GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,120.8 1,111.1 日圆/韩元 8.9334/380 8.9418 韩国公债期货 * 109.34 109.30 韩国综合股价指数 2,064.54 2,068.10 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 汪红英/陈宗琦/刘秀红；审校 王丽鑫/高琦)