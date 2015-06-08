中国货币市场：宽松不改回购利率波动有限，IPO解冻资金继续驰援流动性

路透上海6月8日 - 中国银行间市场周一主要回购利率波动有限。交易员表示，资金面依旧风平浪静，新股解冻仍有部分资金继续驰援流动性，大行短期品种供给仍很充裕。

他们并指出，六月中下旬渐进，扰动因素包括月度缴税及新一轮新股或继续启动申购，叠加半年末近，预计资金利率或难免波动，且非银行机构谨慎心态更甚，但料整体对资金面冲击应该有限。

“感觉今天(资金)还是不缺的，打新结束了银行内部的资金波动也变小了，还有部分回流资金嘛。”上海一银行交易员称。

最新一轮新股申购于上周结束，而今日则还将有超过10只申购资金解冻。

华南一银行交易员表示，短期市场需求仍集中在隔夜及七天等品种，虽说跨月需求有逐步升温势头，但目前看还好，预计未来需求还将继续增加。

他并认为，中下旬又要开始月度缴税，不出意外还有一波IPO，而且半年末也要来了，资金面估计还将有一些波动，只是“对于银行与非银行是两重天”。

央行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.0512 1.0429 +0.83

七天 2.0100 2.0293 -1.93

14天 2.3925 2.3590 +3.35

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.1000 0.5850 +51.50

七天 1.3000 1.2150 +8.50

14天 1.9550 1.1150 +84.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.1400 1.2000 -6.00

七天 2.0600 2.0600 +0.00

14天 2.4000 2.4500 -5.00

Shibor

其中:隔夜 1.0610 1.0510 +1.00

七天 2.0430 2.0700 -2.70

三个月 2.8870 2.8850 +0.20