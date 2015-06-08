中国货币市场：宽松不改回购利率波动有限，IPO解冻资金继续驰援流动性

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月8日 - 中国银行间市场周一主要回购利率波动有限。交易员表示，资金面依旧风平浪静，新股解冻仍有部分资金继续驰援流动性，大行短期品种供给仍很充裕。
他们并指出，六月中下旬渐进，扰动因素包括月度缴税及新一轮新股或继续启动申购，叠加半年末近，预计资金利率或难免波动，且非银行机构谨慎心态更甚，但料整体对资金面冲击应该有限。
“感觉今天(资金)还是不缺的，打新结束了银行内部的资金波动也变小了，还有部分回流资金嘛。”上海一银行交易员称。
最新一轮新股申购于上周结束，而今日则还将有超过10只申购资金解冻。
华南一银行交易员表示，短期市场需求仍集中在隔夜及七天等品种，虽说跨月需求有逐步升温势头，但目前看还好，预计未来需求还将继续增加。
他并认为，中下旬又要开始月度缴税，不出意外还有一波IPO，而且半年末也要来了，资金面估计还将有一些波动，只是“对于银行与非银行是两重天”。
央行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
-----------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.0512 1.0429 +0.83
七天 2.0100 2.0293 -1.93
14天 2.3925 2.3590 +3.35
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.1000 0.5850 +51.50
七天 1.3000 1.2150 +8.50
14天 1.9550 1.1150 +84.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.1400 1.2000 -6.00
七天 2.0600 2.0600 +0.00
14天 2.4000 2.4500 -5.00
Shibor
其中:隔夜 1.0610 1.0510 +1.00
七天 2.0430 2.0700 -2.70
三个月 2.8870 2.8850 +0.20
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。