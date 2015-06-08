企业并购：中国建行或收购印尼Bank Windu，传闻推动后者股价飙升

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透雅加达6月8日 - 印尼银行业者PT Bank Windu Kentjana International Tbk 周一表示，中国建设银行 正在就收购该行展开商谈。
Bank Windu股价一度飙升18%至纪录高点。印尼指标股指 跌0.9%。
据印尼报纸Kompas周四援引印尼金融服务当局官员Mulya Siregar的话报导，中国建设银行已提交了收购印尼两家银行的提议，其中一家为Bank Windu。
“公司的商业计划中的确有这项行动，但还没有最终确定，而且仍需要获得相关监管机构的批准，”Bank Windu周一在回复股票交易所质询的文件中称。
目前暂未联系到中国建设银行就此置评。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。