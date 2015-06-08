企业并购：中国建行或收购印尼Bank Windu，传闻推动后者股价飙升

路透雅加达6月8日 - 印尼银行业者PT Bank Windu Kentjana International Tbk 周一表示，中国建设银行 正在就收购该行展开商谈。

Bank Windu股价一度飙升18%至纪录高点。印尼指标股指 跌0.9%。

据印尼报纸Kompas周四援引印尼金融服务当局官员Mulya Siregar的话报导，中国建设银行已提交了收购印尼两家银行的提议，其中一家为Bank Windu。

“公司的商业计划中的确有这项行动，但还没有最终确定，而且仍需要获得相关监管机构的批准，”Bank Windu周一在回复股票交易所质询的文件中称。