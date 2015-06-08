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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 12:31 BJT

中国新债：进出口行周四将增发至多80亿元两期债，期限五和10年

路透上海6月8日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(11日)在银行间债市招标增发至多80亿元人民币两期固息债，期限包括五年和10年，发行上限均为40亿元。

上述债券中，五年品种为该行今年第十三期的增发债，票面利率3.81%；10年期为今年第八期 的增发债，票面利率4.29%。

具体发行条款如下：

2015年第八期及第13期增发债

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招标规模上限 各40亿元

期限/计息方式 5/10年固息

招标时间 6月11日10:00-11:30

中标方式 单一价格中标(荷兰式)

起息日 5年：6月8日；10年：4月7日

缴款日 6月12日

分销期 6/11-6/12

上市日 6月16日

发行手续费 5年0.10%；10年0.15%

基本承销额 无

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 林高丽)

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