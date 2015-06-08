中国新债：进出口行周四将增发至多80亿元两期债，期限五和10年

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月8日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(11日)在银行间债市招标增发至多80亿元人民币两期固息债，期限包括五年和10年，发行上限均为40亿元。
上述债券中，五年品种为该行今年第十三期的增发债，票面利率3.81%；10年期为今年第八期 的增发债，票面利率4.29%。
具体发行条款如下：
2015年第八期及第13期增发债
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招标规模上限 各40亿元
期限/计息方式 5/10年固息
招标时间 6月11日10:00-11:30
中标方式 单一价格中标(荷兰式)
起息日 5年：6月8日；10年：4月7日
缴款日 6月12日
分销期 6/11-6/12
上市日 6月16日
发行手续费 5年0.10%；10年0.15%
基本承销额 无
---------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 林高丽)
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