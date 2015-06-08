《路透基点特写》亚太联贷市场今年交易规模或三年来首降--TRLPC

“企业家精神持续推动中国的交易流动，科技、医药、非银行金融服 务等不同领域的新兴企业首次进入债市融资，为公司发展筹措资金，”德 意志银行的Khattar表示。 今年活动表现欠佳的印度，明年也可能提速。 “印度总理莫迪在24小时的新闻周期内赢得选举，我想大家都预期投 资第二天就会开始。不过情况并非如此，”渣打银行银团贷款全球主管Ju stin Crane表示。他必须先通过层层官僚才能开始投资，而这需要时间， 因此印度可能是明年的题材，而非今年。” 小组讨论的参与者预期印尼仍将是重要的市场，因其身为亚洲最大经 济体之一，但也指出新兴市场其他活跃程度较低的待开发市场，可能成为 未来贷款成长的热点。 “印尼目前是重要的市场，未来亦然，但随着该地区的流动性进一步 增长，实质成长中来自其他国家的比例可能更高。我们会看到越南这类较 不活跃的市场出现更多活动，尤其是待开发市场，”瑞士信贷银行新兴市 场银团贷款董事总经理Ashish Sharma表示。