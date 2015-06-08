路透基点：中泰宾馆235亿台币联贷吸引六家银行加入--TRLPC

路透香港6月8日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中泰宾馆235 亿台币(7.69亿美元)的再融资贷款已有六家银行承贷。贷款分三部分。 台湾银行、彰化银行、第一银行、华南银行、台湾土地银行和台湾中 小企业银行已参与联贷，兆丰商银和合作金库银行担任牵头行兼簿记行。 其中一位知情人士称，另有几家银行正在推动最终审批。 本案预计将于未来几周签署。 是次贷款于4月底推出，由三部分构成：A部分为10年期191亿台币定 期贷款、B部分七年期10亿台币定期贷款、C部分34亿台币五年期循环信贷 。A部分再分为两个部分，A1部分为53亿台币，A2部分为138亿台币。 贷款利率以邮局一年期定存利率为基准，且和借款人的税前利润率相 联结：税前净利润率为正值的话为基准利率加码90个基点，税前净利润率 为负则加码100个基准。 A部分贷款将在36个月宽限期之后，分15期每半年不等额偿还一次 ， 贷款偿还比例为：1%(第1-4期)、3%(第5-8期)、4%(第9-14期)、60%(第 1 5期)。 B部分贷款也有36个月宽限期，将分九期每半年不等额偿付，偿还比 例为：3%(第1-4期)、7%(第5-8期)、60%(第9期)。 本案有土地及建筑物做为担保品。 所得资金将用于2011年3月191亿台币贷款案的再融资。该贷款案包括 ：A1部分15年期53亿台币、A2部分15年期63亿台币；以及B1部分七年期67 亿台币、B2部分七年期8亿台币 。A1和A2的贷款利率是邮局定存利率加码 106个基点，B1和B2为加码91个基点。(完) (编译 王颖；审校 蔡美珍)