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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 13:13 BJT

《全球汇市》美元表现亮丽，非农就业报告强化美国9月升息预期

选举结果揭晓后，土耳其里拉/美元 起初最深跌至2.799，跌幅达5%，最新报2.752，仍然远低于周五收盘位2.6615。里拉原本就已是今年以来表现最差的新兴市场货币之一。

意外强劲的美国就业报告，也让澳元兑美元 周一受压，最新报0.7612美元。不过投资人淡然以对中国贸易数据。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1104 1.1111 -0.06 -8.21 1.2097

美元/日圆 125.45 125.61 -0.13 +4.82 119.68

欧元/日圆 139.30 139.57 -0.19 -3.79 144.78

美元/瑞郎 0.9413 0.9390 +0.24 -5.31 0.9941

英镑/美元 1.5263 1.5270 -0.05 -1.99 1.5573

美元/加元 1.2457 1.2437 +0.16 +7.22 1.1618

澳元/美元 0.7610 0.7627 -0.22 -6.83 0.8168

新西兰元/美元 0.7048 0.7044 +0.06 -9.61 0.7797

澳元/日圆 95.470 95.800 -0.34 -2.33 97.750

新西兰元/日圆 88.420 88.480 -0.07 -5.24 93.310

英镑/日圆 191.47 191.81 -0.18 +2.73 186.38

澳元/新西兰元 1.0788 1.0815 -0.25 +3.05 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 刘秀红/李爽/张若琪/王颖/李婷仪 审校 郑茵/王丽鑫/白云/王兴亚)

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