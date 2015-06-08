《台湾新债预测》五年期104/9公债得标利率料落在1.01-1.03%

* 标售标的：104/9期五年公债

* 标售时间：周二(9日)

* 标售金额：预估300亿台币

* 预测中值：1.01-1.03%

* 受访机构：10家

路透台北6月8日 - 台湾财政部周二将标售五年期公债104/9。路透调查显示，因市场资金浮滥，大型公股银行亦有消化过剩资金压力，但不会压低利率参与投标，料104/9得标利率不易跌破1%，预计该期公债得标利率落在1.01-1.03%间。

路透周一访谈10家金融机构，包括三家大型银行、一家大型金融机构、四家证券及两家大型票券公司，预估中值为1.01-1.03%，大区间则在1.00-1.05%。

〞市场上钱很多，但利率不容易跌破1%，如果要用1%以下去标，干脆去参加央行的NCD(存单)或是买公司债就好了。〞一家大型公股银行交易主管说。

大型金融机构交易员指出，虽然美债殖利率强弹，但台债受到筹码集中，资金又太多等因素影响，料五年券得标利率不致冲太高；惟若利率低于1%，市场意愿也不高。因此，这期公债得标利率区间预估相当窄幅。

本次104/9期 公债预计标售300亿台币，天期为五年期，周五(12日)发行。前次标售同天期公债104/6期得标利率在1.0010%，发行350亿台币。

以下为交易员观点整理：

--市场资金仍浮滥，大型银行选择殖利率逢高买进，买进量积极、但价不积极。

--五年券是养券的标的，相较目前公债附买回的利率在0.5%左右，两者利差仍有50基点；即使五年公债殖利率弹升也有固定收益的利差可保护。

--美债虽偏空，惟台债因资金充沛且台湾没有升息的条件，空方气焰不及以往。

--台股上下震荡，目前台债的空方不积极，殖利率上去等着买的人很多，利率要跌破1%，多方要更激情。

--本期发行前交易殖利率区间在0.9930-1.0500%。市场有共识得标利率区间不出此范围。

--五年券非大型金融机构着墨的标的，虽会投标但不会拿太多，利率不会标太高，料在1.01%至1.03%间。

相关报价：

--104/9期公债周一发行前交易殖利率收在1.018%，今日高位在1.0225%，最低在1.0129%。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位

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大型证券一 1.00 1.02

大型证券二 1.01 1.03

大型证券三 1.025 1.03

大型证券四 1.01 1.03

大型票券一 1.02 1.05

大型票券二 1.01 1.03

大型银行一 1.01 1.04

大型银行二 1.01 1.02

大型银行三 1.01 1.03

大型金融机构 1.01 1.03

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