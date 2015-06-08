企业并购：先正达拒绝孟山都的第二次收购提议

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透苏黎世6月8日 - 瑞士先正达(Syngenta) 周一拒绝了美国农用化学品公司孟山都(Monsanto) 的第二次收购提议，称该公司没有为认真解决潜在交易面临的监管障碍做出努力。
孟山都公司周日发表声明称，如果对先正达的收购不能获得全球监管机构批准，将向后者支付20亿美元反向分手费。
先正达此前拒绝了孟山都450亿美元的收购提议，但后者继续寻求达成交易。(完) (编译 王颖；审校 李春喜)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。