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市场报道 | 2015年 6月 8日 星期一 13:38 BJT

企业并购：先正达拒绝孟山都的第二次收购提议

路透苏黎世6月8日 - 瑞士先正达(Syngenta) 周一拒绝了美国农用化学品公司孟山都(Monsanto) 的第二次收购提议，称该公司没有为认真解决潜在交易面临的监管障碍做出努力。

孟山都公司周日发表声明称，如果对先正达的收购不能获得全球监管机构批准，将向后者支付20亿美元反向分手费。

先正达此前拒绝了孟山都450亿美元的收购提议，但后者继续寻求达成交易。(完) (编译 王颖；审校 李春喜)

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