主要国家经济指标预测--6月9日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月9日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 5月 -- 正4.0 企业信心指数 -- 正3 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 5月 -- -2.5% 网上招聘广告 -- +2.4% 0130 澳洲房屋融资 4月 -2.0% +1.6% 投资性房屋融资 -- +6.4% 0500 日本消费者信心指数 5月 -- 41.5 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 5月 -- 3.3% (经季节调整) -- 3.3% 0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 4月 -- 赤字262.9 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.1% -0.2% (较上年同期) -1.2% -1.1% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 4月 逆差30.0 逆差31.63 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差99.0 逆差101.2 0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.0% +1.0% 1300 美国NFIB小企业信心指数 5月 -- 96.90 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 4月 -- 499.4 1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 4月 +0.2% +0.1% 趸售销售(较前月) +0.5% -0.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 5月 -- -0.7% (较上年同期) -- +3.9% 2300 韩国失业率 5月 -- 3.7% 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 5月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -2.2% -2.1% 2350 日本机械订单(较前月) 4月 -2.0% +2.9% (较上年同期) -1.3% +2.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月7日(日) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 +2.6% -- 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 4月 盈余13,264 盈余16,964 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 +3.9% +2.7% GDP(较前季) +1.0% +0.7% GDP资本支出(较前季) +2.7% +2.3% GDP民间消费(较前季) +0.4% -- GDP外部需求(较前季) -0.2% -- 6月8日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 5月 53.3 -- 0600 德国工业生产(较前月) 4月 +0.9% +0.5% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 4月 +1.9% +0.1% 经季节调整进口(较前月) -1.3% +0.5% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差223 顺差194 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 正17.1 正18.7 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 5月 20.17 18.5 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 5月 +1.1% -- 2245 新西兰制造业销售 第一季 -0.3% -- (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。