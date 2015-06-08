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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--6月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：     
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值      前值
    6月9日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                 5月         --      正4.0
                          企业信心指数                             --        正3
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                           5月         --      -2.5%
                网上招聘广告                                       --      +2.4%
    0130 澳洲房屋融资                                  4月      -2.0%      +1.6%
             投资性房屋融资                                        --      +6.4%
    0500 日本消费者信心指数                            5月         --       41.5
    0545 瑞士失业率(未经季节调整)                      5月         --       3.3%
                     (经季节调整)                                  --       3.3%
    0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                  4月         --  赤字262.9
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               5月      +0.1%      -0.2%
                                (较上年同期)                    -1.2%      -1.1%
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              4月   逆差30.0  逆差31.63
              全球商品贸易收支(亿英镑)                       逆差99.0  逆差101.2
    0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季)        第一季修正值    +0.4%      +0.4%
                            (较上年同期)                        +1.0%      +1.0%
    1300 美国NFIB小企业信心指数                        5月         --      96.90
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                     4月         --      499.4
    1400 美国批发(趸售)库存(较前月)                    4月       +0.2%     +0.1%
                 趸售销售(较前月)                                +0.5%     -0.2%
    2245 新西兰电子卡零售销售(较前月)                  5月         --      -0.7%
                             (较上年同期)                          --      +3.9%
    2300 韩国失业率                                    5月         --       3.7%
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                  5月       +0.2%     +0.1%
                             (较上年同期)                        -2.2%     -2.1%
    2350 日本机械订单(较前月)                          4月       -2.0%     +2.9%
                     (较上年同期)                                -1.3%     +2.6%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值     预估值 
    6月7日(日) 
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  5月       +2.6%       --
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              4月  盈余13,264  盈余16,964
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率        第一季修正值       +3.9%     +2.7%
             GDP(较前季)                                         +1.0%     +0.7%
             GDP资本支出(较前季)                                 +2.7%     +2.3%
             GDP民间消费(较前季)                                 +0.4%       --
             GDP外部需求(较前季)                                 -0.2%       --
    
    6月8日(一)
    0500 日本服务业景气判断指数                        5月        53.3       --
    0600 德国工业生产(较前月)                          4月       +0.9%     +0.5% 
    0600 德国经季节调整出口(较前月)                    4月       +1.9%     +0.1% 
             经季节调整进口(较前月)                              -1.3%     +0.5%
             经季节调整贸易收支(亿欧元)                        顺差223   顺差194 
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                    6月      正17.1    正18.7 
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                      5月       20.17      18.5 
    2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期)   5月       +1.1%       -- 
    2245 新西兰制造业销售                           第一季       -0.3%       -- (完)

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