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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 14:01 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日本经济增长强劲，中国贸易数据疲软

0550 GMT

* 美元/日圆跌0.13%，澳元/美元跌0.17%，美元/土耳其里拉大涨4.7%，美元/马币(林吉特)升1.32%

* 日股日经指数微跌0.07%，中国沪综指涨1.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.44%，美债收益率报2.4004%，布兰特原油跌0.66%

* 日本第一季GDP环比年率上修为成长3.9%，资本支出稳步增加

* 中国5月进出口双降顺差扩大

* 土耳其执政党正义与发展党(AK Party)首度未能在国会选举中取得直接多数席次。(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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