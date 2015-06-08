《汇市简讯》欧洲盘初：日本经济增长强劲，中国贸易数据疲软

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景

路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。