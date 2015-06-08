台湾股市：震荡后逆势收红，反弹量能不彰暂在年线附近整理

路透台北6月8日 - 台湾股市周一收盘小涨。分析师表示，今日大盘开低震荡后逆势收红，显示指数跌破年线吸引部分买盘进场承接，但由于反弹量能不彰，暂视为弱势反弹，短线大盘指数料在9,326点的年线附近整理。

大盘加权股价指数 收涨0.3%报9,368.43点；今日成交初值 为952.65亿台币，上交易日修正后为1,116.62亿。

〞不用过度期待会弹到哪去，因为量没有起来。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他表示，今日股价收跌档数有482家，多于收涨档数的313家，尽管大盘指数终场收红，但仍属于弱势反弹格局，未来成交量要能有效放大至千亿以上水准，大盘指数才有机会回到9,480点的半年线附近。

此外，德盛安联台湾智慧趋势基金经理人萧惠中指出，在国际股市表现相对疲弱的环境下，资金追价信心不足的情绪也蔓延至台股。除了台股交易新制，近期公布的出口与外销订单不如预期，景气对策信号也转为衰退的蓝灯，皆是市场观望气氛不减，引发短线卖压出笼的原因。