台湾股市：震荡后逆势收红，反弹量能不彰暂在年线附近整理

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月8日 - 台湾股市周一收盘小涨。分析师表示，今日大盘开低震荡后逆势收红，显示指数跌破年线吸引部分买盘进场承接，但由于反弹量能不彰，暂视为弱势反弹，短线大盘指数料在9,326点的年线附近整理。
大盘加权股价指数 收涨0.3%报9,368.43点；今日成交初值 为952.65亿台币，上交易日修正后为1,116.62亿。
〞不用过度期待会弹到哪去，因为量没有起来。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。
他表示，今日股价收跌档数有482家，多于收涨档数的313家，尽管大盘指数终场收红，但仍属于弱势反弹格局，未来成交量要能有效放大至千亿以上水准，大盘指数才有机会回到9,480点的半年线附近。
此外，德盛安联台湾智慧趋势基金经理人萧惠中指出，在国际股市表现相对疲弱的环境下，资金追价信心不足的情绪也蔓延至台股。除了台股交易新制，近期公布的出口与外销订单不如预期，景气对策信号也转为衰退的蓝灯，皆是市场观望气氛不减，引发短线卖压出笼的原因。
本地时间13:47，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.46%。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。