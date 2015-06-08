台湾货币市场：短率仍在低位，提存期初资金明显宽裕惟需求疲软

* 短率仍在低位 * 旬初资金宽裕 * 短票利率持于低档 记者 詹静宜 路透台北6月8日 - 台湾银行间短率周一仍在低位。资调人士表示，提存期初资金明显 宽裕，但拆款需求疲软、短票供不应求，增添银行间资金去化压力，令短率续处区间低位。 他们指出，目前月内短钱满溢，致银行间隔夜拆款利率贴近低位，至于跨季拆款则预计 少数银行将于下周三(17日)起开放票券商承作，但因19日起即逢端午假期，料票券商跨季拆 款承作将从22日那周才会较显增温。 〞完全感觉不出外资有汇出，市场钱还是这么多 。〞一位大型民营银行资调人士说。 另位官股银行交易员也称，尽管外资近期转向汇出，但台币资金供给动能依旧充沛并未 因此消退，而央行在本提存期初冲销力道稍有增温，致修正后上周五整体银行间当日超额准 备仅16亿台币。 此外，本周市场关注税款缴库时间点，个人综所税信用卡扣款银行出帐日为6月10日， 估计金额400-500亿台币，税款为银行透过财金系统入库，以及综所税金融机构委托取款首 批提兑日也在6月10日，粗估委取金额约700余亿台币，各银行在11日税款入库；第二及第三 批各在6月17及26日，入库日在18日及29日。 本地时间1423: 今日盘中报价 上日收盘 台币兑美元 跌5.5分报31.087 31.032 台湾加权股价指数<.TWII 收涨0.3%报9368.43 9,340.13 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.385% 0.388% 利率 --今日区间 0.295-0.390% 0.295-0.410% --一周拆款利率区间 0.380-0.450% 0.380-0.450% --两周拆款利率区间 0.388-0.450% 0.388-0.450% **发票量偏少** 短票方面，大型票券商指出，周一发票量偏少，而银行间买票需求依旧踊跃，短票利率 持续靠向区间低位，不仅买票资金已大致接受承作跨季短票，且跨季短票交投也向0.56%倾 斜。 “现在都不收月内的钱。” 一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56%，零星交投落在0.57%， 交投较上日靠拢区间低位。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 570%，前日亦在0.570%，上日成交量179.07亿台币，前日为158.17亿。 台湾央行今日存单到期金额3,244.5亿台币，存单发行金额待稍晚央行公布。[TW/MMTCN ] 本周央行存单到期共9,773.7亿台币，本周余日落点大致为：周二1,029亿台币、周三1, 973亿台币，周四1,471.2亿台币与周五2,056亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为16亿台币，至周日累积超额准备为31 8亿台币、加计前期1%的超额准备为1,285亿台币。 **RP利率持于低位** 债市附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，今天投信、寿险及银行端资金皆显宽松 ，RP利率仍持在既有低位，虽然本周债券交割因子较多，但资金调度依旧顺畅并未感觉到交 割因素的影响。 “钱已经多到一个程度，再多也没有感觉。”一位大型证券商资调人士说。 今日债券交割因子有凯基证券的70亿台币公司债，本周余日债券交割落点包括周三的中 信银金融债120亿台币、台新银金融债91亿台币及中龙钢铁公司债100亿台币及JPMorgan Cha se发行国际债券2.14亿美元，以及周五交割300亿台币的五年公债104/9期。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP 主要成交在0.62-0.64%，大致同上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率也没变化。今日主要成交在0.45-0.48%左 右，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.53%，极短天期成交在0 .46%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 林高丽)