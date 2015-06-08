日本股市：日经指数收盘近持平，投资者揣测美国可能9月就升息

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京6月8日 - 日本日经指数周一收盘接近持平，盘中走低，因强劲的美国非农就业数据引发市场担心，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最早在9月份就升息。
日经指数 微幅收跌0.02%，至20,457.19点，盘中一度跌至20,359.06，为5月25日以来最低盘中点位。
东证股价指数 跌0.3%，至1,661.99点；JPX-日经400指数 跌0.3%，至15,010.20。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。