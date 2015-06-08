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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 14:17 BJT

日本股市：日经指数收盘近持平，投资者揣测美国可能9月就升息

路透东京6月8日 - 日本日经指数周一收盘接近持平，盘中走低，因强劲的美国非农就业数据引发市场担心，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最早在9月份就升息。

日经指数 微幅收跌0.02%，至20,457.19点，盘中一度跌至20,359.06，为5月25日以来最低盘中点位。

东证股价指数 跌0.3%，至1,661.99点；JPX-日经400指数 跌0.3%，至15,010.20。(完)

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