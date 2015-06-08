国际油市：油价下跌，因中国进口减少且OPEC维持产量不变

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“原油的供需状况仍呈现供应过剩，”日本石油连盟会长木村康在OPEC宣布产量决定后称。
0602GMT，近月布兰特原油期货 下跌0.38美元至每桶62.93。美国原油期货 跌0.44美元至每桶58.69。分析师称油价可能将继续走低。
“油市看来仍会遇到麻烦...即使美国原油供应较上年同期增幅在第二季有所缩窄，可是由于OPEC每日产量达3,100万桶，油市供过于求的情况仍将持续到年底，”巴克莱周一表示。
“这意味着本就处于纪录高位的全球石油库存将继续攀升，导致油价承受更大的下行压力，并可能推动布兰特原油正价差再次扩大...”该行表示。
OPEC成员国石油部长称，该组织甚至可能突破每日3,000万桶的产量目标，特别是如果利比亚、伊拉克与伊朗的产量和出口量上升的话。
分析师还预期，在连续26周下滑后，今年下半年美国石油钻探活动将再度开始升温，从而加剧供应过剩的局面。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/徐文焰；审校 杜明霞/王兴亚)
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