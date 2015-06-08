台湾债市：公债殖利率随美债收微升，观望标债交投清淡

* 美债因非农就业数据强劲而走高 * 资金多且无升息条件，台债殖利率上档接手强 * 明日财政部标售五年104/9期，市场料利率不易跌破1% 路透台北6月8日 - 台湾10年增额券104/5R 发行前交易殖利率周一收升，弹幅较早盘收敛； 交易员指出，美债殖利率因非农就业数据强劲而走高，不过台债因市场资金浮滥且无升息条件，殖利率升幅不 大。明日标债在即，市场观望气氛偏浓。 交易员表示，美债偏空，殖利率明显趋升。不过台债市场资金仍多、且近期台湾公布经济数据不佳，外界 评估今年内央行应无升息空间，预期台债走势料短暂与美债脱钩，走自己的路。 〞虽然美债弹上来，但我们却没有太大反应，台债不随国际债市步伐，空方不敢太积极操作，因为台湾今 年还是没有升息的空间。〞大型公股银行交易员说。 同时，今天五年券104/9 发行前交易殖利率亦收升；一位票券公司交易员认为，预料明天开 标结果，利率跌破1%机率低；今天因而进场布空单。 但证券商交易员则表示，因今年做空者几乎无利可图，因此，今日空方显得兴趣缺缺的，在没有太多人做 空下，交投显得清淡，交易量不大。 交易员预估，明日五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在1.00%-1.02%；10年增额券104/5R 发行前交易殖利率暂看1.57%-1.59%。 美国5月就业增长大幅加速而且薪资加快上涨，这些信号展现出美国经济的增长势头，并且增强了9月升息 的前景。在数据公布后，美元兑一篮子货币上涨，美国公债价格骤降，美股期货下跌。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 +0.55 1.0180 1.0129-1.0225 12.0 10 104/5R +0.40 1.5720 1.5720-1.5888 33.0 本周的全球重要经济事件和数据包括： 6月8日(一)：美国6月就业趋势指标；欧元区6月Sentix投资者 信心指数；德国4月工业生産、进出口及贸 易收支；美联储前主席沃克尔召开新闻发布会；美洲国际经济论坛(至11日)。 6月9日(二)：美国4月批发(趸售)库存；欧元区第一季GDP修正值；中国5月工业生産者价格指数(PPI)及居 民消费价格指数(CPI)；日本5月消费者信心指数；日本5月国内企业物价指数、4月机械订单；英国4月贸易收 支；澳洲国民银行(NAB)5月企业信心指数；欧洲央行管委利卡宁发表演说。 6月10日(三)：澳洲6月消费者信心指数、英国及法国4月工业生産；日本第二季大型制造业景气判断指数 ；经济合作暨发展组织召开2015年税务会议(至11日)；英国央行总裁和财长讲话；新西兰央行政策会议；日本 央行审议委员佐藤健裕发表演说。 6月11日(四)：美国5月进出口物价及零售销售；美国4月企业库存；中国5月工业增加值；中国5月工业增 加值；中国1-5月固定资産投资(不含农户)；韩国5月进出口物价；法国第一季非农就业岗位修正值；澳洲5月 就业人口及失业率；英国预算责任办公室年度财政可持续性报告；韩国央行利率决议；加拿大央行金融体系检 视报告；德国央行首席经济学家Jens Ulbrich发表讲话。 6月12日(五)：美国6月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国5月最终需求生産者物价指数(PPI)； 欧元区4月工业生産；日本4月工业生産修正值。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.5720 5 104/9 1.0180 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 董永年/林高丽)