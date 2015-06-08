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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 14:45 BJT

台湾债市：公债殖利率随美债收微升，观望标债交投清淡

* 美债因非农就业数据强劲而走高
    * 资金多且无升息条件，台债殖利率上档接手强
    * 明日财政部标售五年104/9期，市场料利率不易跌破1%

    路透台北6月8日 - 台湾10年增额券104/5R 发行前交易殖利率周一收升，弹幅较早盘收敛；
交易员指出，美债殖利率因非农就业数据强劲而走高，不过台债因市场资金浮滥且无升息条件，殖利率升幅不
大。明日标债在即，市场观望气氛偏浓。
    
    交易员表示，美债偏空，殖利率明显趋升。不过台债市场资金仍多、且近期台湾公布经济数据不佳，外界
评估今年内央行应无升息空间，预期台债走势料短暂与美债脱钩，走自己的路。
    
    〞虽然美债弹上来，但我们却没有太大反应，台债不随国际债市步伐，空方不敢太积极操作，因为台湾今
年还是没有升息的空间。〞大型公股银行交易员说。

    同时，今天五年券104/9 发行前交易殖利率亦收升；一位票券公司交易员认为，预料明天开
标结果，利率跌破1%机率低；今天因而进场布空单。
    
    但证券商交易员则表示，因今年做空者几乎无利可图，因此，今日空方显得兴趣缺缺的，在没有太多人做
空下，交投显得清淡，交易量不大。
    
    交易员预估，明日五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在1.00%-1.02%；10年增额券104/5R
 发行前交易殖利率暂看1.57%-1.59%。
    
    美国5月就业增长大幅加速而且薪资加快上涨，这些信号展现出美国经济的增长势头，并且增强了9月升息
的前景。在数据公布后，美元兑一篮子货币上涨，美国公债价格骤降，美股期货下跌。 
    
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)         区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                (亿台币)
  期                                                              
   5  104/9                   +0.55       1.0180   1.0129-1.0225       12.0
                                                                  
  10  104/5R                  +0.40       1.5720   1.5720-1.5888       33.0
    
    本周的全球重要经济事件和数据包括：
    
    6月8日(一)：美国6月就业趋势指标；欧元区6月Sentix投资者 信心指数；德国4月工业生産、进出口及贸
易收支；美联储前主席沃克尔召开新闻发布会；美洲国际经济论坛(至11日)。
    
    6月9日(二)：美国4月批发(趸售)库存；欧元区第一季GDP修正值；中国5月工业生産者价格指数(PPI)及居
 民消费价格指数(CPI)；日本5月消费者信心指数；日本5月国内企业物价指数、4月机械订单；英国4月贸易收
 支；澳洲国民银行(NAB)5月企业信心指数；欧洲央行管委利卡宁发表演说。
    
    6月10日(三)：澳洲6月消费者信心指数、英国及法国4月工业生産；日本第二季大型制造业景气判断指数 
；经济合作暨发展组织召开2015年税务会议(至11日)；英国央行总裁和财长讲话；新西兰央行政策会议；日本
 央行审议委员佐藤健裕发表演说。
    
    6月11日(四)：美国5月进出口物价及零售销售；美国4月企业库存；中国5月工业增加值；中国5月工业增 
加值；中国1-5月固定资産投资(不含农户)；韩国5月进出口物价；法国第一季非农就业岗位修正值；澳洲5月 
就业人口及失业率；英国预算责任办公室年度财政可持续性报告；韩国央行利率决议；加拿大央行金融体系检
 视报告；德国央行首席经济学家Jens Ulbrich发表讲话。
    
    6月12日(五)：美国6月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国5月最终需求生産者物价指数(PPI)； 
欧元区4月工业生産；日本4月工业生産修正值。  
     
    
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.5720
          5       104/9                       1.0180
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)                   

 (记者 罗两莎; 审校 董永年/林高丽)

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