更新版 1-中国汇市：人民币续收跌贸易数据影响有限，红利月购汇压力上升

* 人民币随中间价续收贬

* 衰退式贸易顺差扩张未能提振汇价

* 红利月期间购汇压力上升 (新增收盘报价和评论)

路透上海/北京6月8日 - 人民币兑美元即期 周一随中间价续收跌。市场人士表示，中国“衰退式”贸易顺差扩大，未能提振汇价，红利月期间人民币面临购汇需求带来的贬值压力。

他们并称，随着中企海外上市分红期到来，用于分红的购汇需求逐渐增加，估计这一因素将在6-7月期间对人民币形成一定的压制。但人民币汇率稳定作为稳增长的一部分，目前区间窄幅波动的基调较难打破。

“经济数据对我们汇率影响一直以来也不大，主要还是看客盘吧，今天交投还可以，感觉购汇略偏多些，红利月啊，购汇偏多些正常。”一中资行交易员表示。

另一外资行交易员称，中间价调低主受上周五超预期的美国非农就业数据驱动，盘初离岸CNH走弱亦有打压，但日内影响式微。今日整体上未见强烈的客盘结售汇，也看不出央行干预的迹象，整体波动区间较窄。

他预计，在央行没有出手引领市场，以及美联储6月加息预期并不浓厚的情况下，区间震荡仍将是人民币汇率主旋律。

中国5月出口同比小跌，进口大幅萎缩，贸易顺差被动扩大，反映外需仍然偏弱而内需迟迟不见改善。预计本周即将出炉的通胀及经济运行数据亦难以乐观，中国二季度国内生产总值(GDP)同比增速跌破7%的几率增大。

三菱东京日联银行首席金融市场分析师李刘阳指出，尽管中国贸易顺差扩大，却是由内需不足进口萎缩造成的“衰退式”顺差，并不一定能对人民币汇率形成比较正面的升值支撑。在目前经济相对偏软的情况下，作为稳增长的一部分，人民币汇率稳定的基调较难打破。如果央行不进行外汇市场干预，放开汇价波动区间，等于引导人民币贬值。

全球汇市方面，美元兑日圆周一从近13年高位回落，因媒体报道称，美国当局对强势美元感到不安。但白宫随后否认了媒体有关奥巴马在G7峰会上称强势美元是一个问题的报导。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2056 6.2034 -0.04%

中间价 6.1205 6.1181 -0.04%

成交额 134亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.43% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 57 6.2026 6.2083

2015年来即期升贬值幅度 -0.03%

1年期美元/人民币掉期升水 1290

今日 上日

1年期NDF 6.2425/6.2475 6.2428

CNH即期 6.2115/6.2119 6.2116