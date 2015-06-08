日本个股：Panasonic将自今秋调派数百人力至特斯拉内华达州电池厂

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透大阪6月8日 - 日本电子业巨擘Panasonic Corp 计划自今年秋季调派数百名员工至特斯拉汽车(Tesla) 位于内华达州的超级电池工厂Gigafactory，为该厂投产做准备。该公司并证实该厂将于明年的某个时点投产。
Panasonic正与Tesla合作，在这家环保电动车制造商的内华达Gigafactory工厂生产锂电池；Panasonic在拓展工业产品销售及其他业务，以降低对已经成为大路货的消费电子产品的倚赖。
“投产初期将需要数百名的员工，”Panasonic汽车及工业系统部门主管Yoshio Ito周一对记者表示，“预料应该会在秋季左右开始外派人力。”
他同时表示，该公司计划本财年投资约600亿日圆(4.78亿美元)给Gigafactory，以及该公司与西班牙汽车零部件制造商Ficosa International SA 的合作开发计画；Ficosa的专长为先进驾驶辅助系统，包含盲点侦测及辅助停车等功能。(完) (编译 张明钧; 审校 王颖)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。