日本个股：Panasonic将自今秋调派数百人力至特斯拉内华达州电池厂

路透大阪6月8日 - 日本电子业巨擘Panasonic Corp 计划自今年秋季调派数百名员工至特斯拉汽车(Tesla) 位于内华达州的超级电池工厂Gigafactory，为该厂投产做准备。该公司并证实该厂将于明年的某个时点投产。

Panasonic正与Tesla合作，在这家环保电动车制造商的内华达Gigafactory工厂生产锂电池；Panasonic在拓展工业产品销售及其他业务，以降低对已经成为大路货的消费电子产品的倚赖。

“投产初期将需要数百名的员工，”Panasonic汽车及工业系统部门主管Yoshio Ito周一对记者表示，“预料应该会在秋季左右开始外派人力。”

他同时表示，该公司计划本财年投资约600亿日圆(4.78亿美元)给Gigafactory，以及该公司与西班牙汽车零部件制造商Ficosa International SA 的合作开发计画；Ficosa的专长为先进驾驶辅助系统，包含盲点侦测及辅助停车等功能。(完) (编译 张明钧; 审校 王颖)