《汇市简讯》美元/日圆脱离低位，获得良好买盘支撑

0627GMT

* 今天下午美元/日圆一度跌至125.29，但买盘跟进，反弹至125.50

* 稍早高位在125.68，但125.80附近的卖盘沉重，一路向上都有卖单

* 预期的期权障碍在126.00，停止位在其上方，但更多抛盘在126.25

* 买盘从125.30-40一路向下，已进入124区间

* 大量位于125.25和125.00的期权到期，提供了支撑

* 小时一目均衡转换线持平于125.48，仍很关键，一目均衡基准线技术支撑位在125.17。(完)

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