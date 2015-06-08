《汇市简讯》美元/日圆脱离低位，获得良好买盘支撑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 今天下午美元/日圆一度跌至125.29，但买盘跟进，反弹至125.50
* 稍早高位在125.68，但125.80附近的卖盘沉重，一路向上都有卖单
* 预期的期权障碍在126.00，停止位在其上方，但更多抛盘在126.25
* 买盘从125.30-40一路向下，已进入124区间
* 大量位于125.25和125.00的期权到期，提供了支撑
* 小时一目均衡转换线持平于125.48，仍很关键，一目均衡基准线技术支撑位在125.17。(完)
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全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 高琦)
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